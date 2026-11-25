باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کرم‌زاده روز چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن دورود ـ خرم‌آباد ـ اندیمشک اظهار کرد: روند اجرای این ابرپروژه با تامین اعتبارات مورد نیاز، تسریع خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح افزود: امسال با پیگیری‌های استاندار لرستان، اعتبارات مناسبی از محل سفر رئیس‌جمهور به پروژه راه‌آهن اختصاص یافته است و پیگیری‌های مستمر برای تامین اعتبار نیز ادامه دارد تا هرچه سریع‌تر مقدمات آغاز عملیات خط گرم و ریل‌گذاری فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: پس از اجرای عملیات ریل‌گذاری، احداث ایستگاه‌ها و فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از این خط ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کرم زاده با بیان اینکه راه‌آهن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه لرستان است افزود: مسیر راه‌آهن استان حدود ۱۴۰ کیلومتر طول دارد و برای تکمیل آن با قیمت‌های امروز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی ادامه داد: این پروژه در سال‌های گذشته نیز دنبال شده و متوقف نبوده است، اما طی ۲ سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای این پروژه جذب و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در آن انجام گرفته است.

منبع: استانداری لرستان