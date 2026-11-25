باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی به مناسبت هفته بسیج تاکید کرد: بسیج فراتر از یک تشکیلات سازمانی، به نماد خودباوری ملی، حضور مسئولانه مردم و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی تبدیل شده و در عرصه‌های دفاع از میهن، مقابله با بحران‌ها، محرومیت‌زدایی، سازندگی و پیشبرد اهداف کشور و ارتقای قدرت بازدارندگی ایران اسلامی نقش‌آفرینی‌های سترگ و حماسی خلق کرده است.

در پیام سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به مناسبت هفته بسیج آمده است: پنجم آذرماه، سالروز تشکیل "بسیج مستضعفین" به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸، یادآور پیوند عمیق ایمان، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و حضور سازمان‌یافته مردم در صیانت از استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی است.

در ادامه این پیام آمده است: بسیج در طول دهه‌های گذشته، فراتر از یک تشکیلات سازمانی، به نماد خودباوری ملی، حضور مسئولانه مردم و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی تبدیل شده و در عرصه‌های دفاع از میهن، مقابله با بحران‌ها، محرومیت‌زدایی، سازندگی و پیشبرد اهداف کشور و ارتقای قدرت بازدارندگی ایران اسلامی نقش‌آفرینی‌های سترگ و حماسی خلق کرده است.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: تجربه تاریخی نشان داده است که اقتدار پایدار کشور تنها به امکانات و توانمندی‌های مادی وابسته نیست، بلکه انسجام ملی، اعتماد عمومی، آمادگی اجتماعی و اراده جمعی مانند آنچه طی بیش از هشت ماه اخیر از آغاز جنگ تحمیلی رمضان و جنایت تروریستی و ظالمانه و تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی تا امروز در میدان‌های حضور مردم مبعوث شده در حمایت از نیرو‌های مسلح و خونخواهی امام شهید انقلاب رقم خورده است؛ از مهم‌ترین عوامل قدرت و امنیت ملی به شمار می‌روند؛ بسیج به‌عنوان یکی از جلوه‌های برجسته این ظرفیت، حلقه پیوند میان توان دفاعی کشور و سرمایه اجتماعی ملت است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در پیام خود تاکید کرده است: در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و در مواجهه با تهدید‌های گوناگون، تقویت آمادگی ملی، ارتقای دانش و مهارت، توسعه توانمندی‌های علمی و فناورانه، تحکیم وحدت و افزایش تاب‌آوری اجتماعی ضرورتی اساسی دارد و بسیج با تکیه بر هویت مردمی و ظرفیت گسترده خود در افزایش آگاهی عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی، پشتیبانی از پیشرفت کشور و حفظ امنیت پایدار عهده دار نقش مؤثر تاریخی است.

در ادامه این پیام آمده است: انتظار می‌رود بسیج با نصب‌العین قرار دادن منویات و انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در حکم انتصاب ریاست جدید سازمان بسیج مستضعفین، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، بیش از پیش بر تربیت نسل توانمند، توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه، تقویت گروه‌های جهادی و خدمت‌رسان، حمایت از خلاقیت و ابتکار جوانان و گسترش همکاری با دستگاه‌های مسئول، ظرفیت‌های خود را در راستای استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر و دست یابی کشور به بازدارندگی مطلق متمرکز سازد و با حفظ سرمایه ارزشمند مردمی‌بودن خود، حضور مؤثر و مسئولانه در متن جامعه و در مسیر آرمان‌های بلند و تمدن ساز انقلاب و نظام اسلامی تحکیم و توسعه بخشد.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود یادآور شده است: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به نقش بنیادین مردم در تأمین امنیت و اقتدار ملی، همکاری و هم‌افزایی با ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه بسیج، را از الزامات تقویت توان دفاعی و افزایش آمادگی همه‌جانبه کشور می‌دانند، چراکه امنیت پایدار در سایه تقویت هم‌زمان توان دفاعی، انسجام اجتماعی، پیشرفت علمی و اعتماد عمومی تحقق می‌یابد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در پایان پیام خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امامین کبیر و شهید انقلاب اسلامی، شهدای والامقام بسیج، به‌ویژه سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی و تمامی ایثارگران و خدمتگزاران میهن، چهل و هفتمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین را به ملت شریف و مبعوث شده ایران، بسیجیان و خانواده‌های معظم آنان تبریک گفت و بر ضرورت تلاش جهادی برای تحقق صیانت از میراث امامین کبیر و شهید انقلاب و تدابیر و رهنمود‌های حکیمانه و شجاعانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا، حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری، همدلی و خدمت صادقانه در مسیر ساخت ایرانی امن، مقتدر، پیشرفته و سربلند تأکید کرد.