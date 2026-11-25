باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری معاون تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز برگزار شد.

در این نشست محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی آموزش و پرورش گفت: طراحی سبک زندگی فعال و سالم، از محورهای اصلی برنامه‌های جاری است و برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانش‌آموزی، از طریق المپیادهای ورزشی در ۳۲ استان و ۷۴۰ منطقه آموزشی، زیربنای اصلی این رویکرد را تشکیل می‌دهد.

جعفری با اشاره به تغییر رویکرد در دستورالعمل‌های ابلاغی، تصریح کرد: برخلاف سال‌های گذشته، در دستورالعمل‌های جدید بر اساس آمایش سرزمین، به استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق اجازه داده شده است تا با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود، رویدادهای ورزشی مربوط به هر رشته را در سطح محلی برگزار کنند. این امر مسیر استعدادیابی را هموارتر و دقیق‌تر کرده است.

معاون تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای ورزشی، افزود: در راستای مدیریت بهتر استعدادها، جلسات مشترکی میان فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و ۱۰ فدراسیون ورزشی ملی برگزار شده است. هدف از این همکاری‌ها، هماهنگی در انتخاب دانش‌آموزان، مربیان و سرپرستان، و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش است.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی ورزش دانش‌آموزی در چرخه ورزش ملی اظهار کرد: ورزش دانش‌آموزی، پایه و اساس ورزش همگانی و قهرمانی است. سرمایه‌گذاری در این بخش، سرمایه‌گذاری در آینده ورزش کشور است. ما بر این باوریم که شناسایی و هدایت استعدادها باید در یک زنجیره متصل از سطح مدرسه تا سطح ملی و بین‌المللی انجام شود.

جعفری با توجه به چالش‌های پیشین و محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی، تغییر در سیاست‌های اجرایی مسابقات ورزشی، نتایج مثبتی در میزان مشارکت استان‌ها داشته است.

وی افزود: در سال گذشته با تغییر در الگوی برگزاری مسابقات، به‌ویژه در دوره اول متوسطه، مسابقات در قالب شش منطقه در ۱۶ استان برگزار شد که این رویکرد باعث افزایش چشمگیر حضور دانش‌آموزان و تیم‌ها از سراسر کشور شد.

جعفری با اشاره به موفقیت این مدل در رشته‌های مختلف از جمله هندبال، والیبال، فوتسال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون و شنا، تصریح کرد: در مدل‌های گذشته، میزان مشارکت استان‌ها در مسابقات ملی محدود بود؛ اما با اجرای سیاست "مشارکت‌محوری" و برگزاری مسابقات در سطح مناطق، مشارکت استان‌ها به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که در بسیاری از رشته‌ها، تقریباً تمامی استان‌ها از این فرایند بهره‌مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد انگیزه در میان دانش‌آموزان و مربیان، گفت: اعمال نظام پاداش، اعطای مدال و تقدیرنامه به برندگان در سطوح منطقه‌ای، انگیزه بالایی برای رقابت‌های باکیفیت ایجاد کرده است. همچنین این مدل برگزاری، برای استان‌های بزرگ که دارای مسافت‌های طولانی و چالش‌های جابه‌جایی هستند، بسیار کارآمدتر عمل می‌کند.

معاون تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری المپیاد ملی متمرکز در تابستان پیش رو خبر داد و گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از مسابقات شش منطقه، تیم‌های برتر که در رقابت‌های منطقه‌ای صعود کرده‌اند، در المپیاد ملی تابستان حضور خواهند یافت. همچنین این مدل اجرایی برای دوره دوم متوسطه نیز به کار گرفته خواهد شد تا روند توسعه ورزش دانش‌آموزی با تداوم و کیفیت بیشتری دنبال شود.