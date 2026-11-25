باشگاه خبرنگاران جوان - سریال طنز «پادری» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و نویسندگی کوروش نریمانی، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

داستان این مجموعه حول قالیشویی مشتاق، که فعالیت آن تعطیل شده، می‌گذرد. فیروز مشتاق در آستانه نوروز، برای حفظ اعتبار و از دست ندادن مشتریان قدیمی، تلاش می‌کند با اجاره یک قالیشویی دیگر، کار خود را ادامه دهد. او در حالی که با انبوهی از فرش‌های شسته‌نشده روبه‌روست، با دردسرها و اتفاقات تازه‌ای مواجه می‌شود که ماجرای طنز سریال را شکل می‌دهد.

در این سریال هومن برق‌نورد، سیما تیرانداز، بهنام تشکر، نگار عابدی، امیرحسین رستمی و مجید یاسر به ایفای نقش می‌پردازند.