باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس دادگستری شهرستان بم با هشدار جدی به افرادی که با انگیزه اخاذی مالی اقدام به آدم‌ربایی و گروگان‌گیری می‌کنند، تأکید کرد: این اقدامات با پیگرد قاطع قضایی و برخورد قانونی مواجه خواهد شد و مرتکبان علاوه بر تحمل مجازات قانونی، نمی‌توانند از طریق تهدید و گروگان‌گیری به اموال و دارایی‌های افراد دست پیدا کنند؛ چراکه دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مالی فرد ربوده‌شده نیز تدابیر قانونی لازم را اتخاذ می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالفضل فرحبخش با تشریح اقدامات حمایتی و قضایی در پرونده‌های آدم‌ربایی با انگیزه مالی اظهار کرد: در مواردی که فردی با هدف اخاذی و دریافت وجه ربوده می‌شود، دستگاه قضایی ضمن پیگیری جدی موضوع و برخورد قانونی با مرتکبان، با بررسی شرایط پرونده و در چارچوب مقررات قانونی، از جمله با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، اقدامات لازم را برای حفظ اموال و حقوق مالی فرد ربوده‌شده انجام می‌دهد.

وی افزود: در صورت وجود شرایط و ضرورت قانونی، با تعیین امین برای اموال فرد ربوده‌شده و صدور دستور قضایی، اقدامات مقتضی برای حفظ و اداره دارایی‌های وی انجام می‌شود تا از هرگونه سوءاستفاده، نقل‌وانتقال غیرمجاز یا تضییع حقوق مالی او جلوگیری شود.

رئیس دادگستری شهرستان بم با تأکید بر اینکه آدم‌ربایی با انگیزه اخاذی، جرم سنگینی است و مرتکبان طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی با تبعات جدی کیفری روبه‌رو خواهند شد، تصریح کرد: افرادی که با تصور دستیابی به پول و ثروت دیگران، به آدم‌ربایی و گروگان‌گیری روی می‌آورند، باید بدانند که در کنار تلاش قاطع دستگاه قضایی برای آزادی فرد ربوده‌شده، شناسایی و تعقیب مرتکبان و اعمال مجازات قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با این اقدامات مجرمانه صورت نخواهد گرفت.

حجت الاسلام فرحبخش خاطرنشان کرد: گروگان‌گیران نباید تصور کنند که با تهدید، ارعاب و حبس غیرقانونی افراد می‌توانند به خواسته‌های مالی خود برسند؛ چراکه نه‌تنها اصل اقدام آنان با برخورد قانونی مواجه می‌شود، بلکه اموال و دارایی‌های فرد ربوده‌شده نیز از طریق تدابیر قضایی مورد حفاظت قرار می‌گیرد و امکان سوءاستفاده از این شرایط برای آنان فراهم نخواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از شهروندان و خانواده‌های آنان گفت: مردم اطمینان داشته باشند که در مواجهه با چنین حوادثی، دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری کرده و در کنار تلاش برای آزادی فرد ربوده‌شده و برخورد قانونی با مرتکبان، صیانت از حقوق و اموال وی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. شهروندان نیز در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا تهدیدآمیز، موضوع را در اسرع وقت به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند.