باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: شمار مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به مراکز زیر پوشش این دانشگاه به ۲۲۸ نفر رسید و طی این مدت چهار فوتی و پنج مرگ مغزی به ثبت رسیده است.

دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان در خصوص آخرین وضعیت مسمومان تا ساعت ۹ صبح امروز چهارم آذرماه افزود: از مجموع مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان‌های حکیم، ۲۲ بهمن و پیامبر اعظم (ص)، ۲۱۵ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بوده در این میان ۲۷ نفر از مسمومان زیر ۱۸ سال هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۱ نفر بستری هستند که از این تعداد ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه(آی. سی. یو) بستری هستند و ۱۰ نفر تحت لوله گذاری داخل نای(انتوباسیون) قرار دارند.

پنج فوتی و چهار مرگ مغزی

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه تاکنون ۱۱۱ نفر از مسمومان تحت درمان دیالیز قرار گرفته‌اند، افزود: تاکنون پنج مورد فوتی و چهار مورد مرگ مغزی در این رابطه به ثبت رسیده است که از میان افراد دچار مرگ مغزی یک مرد برای اهدای عضو به مشهد اعزام شده است.

دکتر تقدیسی حیدریان افزود: ۱۰۵ نفر از مسمومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۳۶ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند.