باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، با اشاره به افزایش تبلیغات تخفیفی در فضای مجازی هم‌زمان با برگزاری حراج بلک فرایدی، نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در این ایام هشدار داد.

وی اظهار داشت: شاید شما هم تبلیغاتی با این مضمون دیده باشید که به مناسبت بلک فرایدی، اجناس و کالاها تا ۸۰ درصد تخفیف خورده‌اند. این‌گونه تبلیغات در روزهای اخیر در فضای مجازی افزایش چشمگیری داشته است.

سردار معظمی گودرزی افزود: بلک فرایدی رویدادی است که هر سال برگزار می‌شود و متأسفانه در ایام برگزاری آن شاهد افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هستیم. برخی افراد سودجو با انتشار تبلیغات دروغین و اغواکننده، مشتریان را ترغیب می‌کنند مبالغی را به حساب آن‌ها واریز کنند، اما پس از دریافت وجه، هیچ‌گونه کالا یا خدماتی به خریداران ارائه نمی‌دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در ادامه به شهروندان توصیه کرد: در وهله نخست، خریدهای اینترنتی خود را از فروشگاه‌هایی انجام دهند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هستند. همچنین در صورت خرید از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام و تلگرام، تا زمان تحویل گرفتن کالا به هیچ عنوان وجهی پرداخت نکنند و حتی از واریز بیعانه نیز خودداری کنند؛ چراکه ممکن است با کلاهبرداران اینترنتی مواجه شوند.

وی با اشاره به اقدامات پلیس فتا در برخورد با متخلفان گفت: طی ۴۸ ساعت اخیر، همکاران ما با رصد و پایش فضای مجازی، بالغ بر ۴۰ نفر از گردانندگان سایت‌های متخلف را شناسایی کرده‌اند و اقدامات پلیسی در این زمینه با جدیت در حال انجام است.

سردار داود معظمی گودرزی در پایان بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس تأکید کرد و از مردم خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، مراقب تبلیغات فریبنده باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.