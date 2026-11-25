باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در ادامه برنامه سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن منابع و بودجه کشور در جهت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم، گفت: اولویت تأمین منابع و بودجه باید به سمت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم هدایت شود و طرح «تورم صفر» نیز نباید صرفاً محدود به تهران باشد؛ بلکه به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که بر اساس آن بتوان از اقشار ضعیف در مناطق محروم حمایت کرد و زمینه کاهش تورم و رسیدن آن به صفر در این مناطق را فراهم آورد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت در سال جاری، تصریح کرد: امسال با مدیریت بهینه مصرف توانستیم پنج درصد در حوزه انرژی کاهش مصرف داشته باشیم که این میزان کاهش با همکاری و مشارکت عمومی محقق شده است. در ادامه این مسیر، ضرورت دارد صاحبان فرایند و صنعتگران نیز در زمینه مدیریت مصرف و استفاده از ابزارها و تجهیزات صنعتی، الزامات لازم را رعایت کنند تا میزان مصرف انرژی در چارچوب الگوهای استاندارد قرار گیرد.

رئیس‌جمهور افزود: درآمد حاصل از صرفه‌جویی و ذخیره انرژی باید در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هزینه شود تا مردم آثار مدیریت صحیح مصرف و اصلاح الگوی مصرف انرژی را در زندگی خود مشاهده کنند.

پزشکیان در ادامه با تبیین سیاست‌های حمایتی دولت از جمله اجرای طرح کالابرگ و ساماندهی سهمیه آرد و نان گفت: تمامی این برنامه‌ها با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه در حال اجراست و باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که منابع و یارانه‌های اختصاص‌یافته به شکل عادلانه‌تری در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره مصرف خارج از الگوی نان و آرد در کشور، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، افرادی هستند که در طول یک ماه بین ۱۶ تا یک تن نان و آرد را که باید برای تأمین نیاز عموم مردم اختصاص یابد، صرف تغذیه احشام می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که در نظام توزیع و مصرف باید بازنگری و فرهنگ‌سازی لازم انجام شود تا منابع عمومی به شکل صحیح و در محل مورد نیاز مصرف شود.

رئیس‌جمهور همچنین درباره سیاست دولت در حوزه کالابرگ، تصریح کرد: در این طرح تلاش می‌کنیم منابع و یارانه‌هایی را که افراد برخوردار نیز از آن بهره‌مند می‌شوند، به سمت حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و کم‌درآمد هدایت کنیم. تحقق این هدف نیازمند فرهنگ‌سازی و همراهی عمومی است تا جامعه نسبت به‌ضرورت توزیع عادلانه منابع و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر آگاهی بیشتری پیدا کند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد دولت در تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی، اظهار کرد: هیچ طرح توسعه‌ای و پروژه‌ای بدون تأمین و تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع افتتاح نخواهد شد. هدف این است که پروژه‌ها پیش از بهره‌برداری از پشتوانه مالی لازم برخوردار باشند و منابع موردنیاز برای تکمیل و استمرار فعالیت آنها نیز پیش‌بینی شده باشد.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه راه و شهرسازی، گفت: گسترش کریدورهای ریلی باهدف توسعه حمل‌ونقل عمومی و اتصال مسیرهای شمال به جنوب و غرب به شرق، از اولویت‌های مهم دولت در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

در ابتدای این نشست نیز نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، مسائل، مشکلات و مطالبات استان را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند و بر ضرورت توجه ویژه دولت به ظرفیت‌ها و چالش‌های این استان تأکید کردند.

توزیع عادلانه زیرساخت‌ها، اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، توسعه محورهای مواصلاتی و خطوط ریلی، نوسازی خطوط انتقال آب، حفاظت از آبخوان‌ها و آبخیزها، مدیریت یکپارچه گمرکات، توجه به فناوری‌های دانش‌بنیان، اصلاح نظام حقوق و دستمزد و شفاف‌سازی چالش‌های حوزه سوخت و انرژی، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که نمایندگان خراسان رضوی در این جلسه مطرح کردند.

منبع: ایرنا