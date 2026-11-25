باشگاه خبرنگاران جوان - مرگ سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، قتل صدف حق‌بین در گیلان و انتشار گزارش‌هایی از چند حادثه تلخ خانوادگی دیگر، افکار عمومی را متأثر کرده است. حوادثی که هیچ انسان صاحب وجدانی نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد.

خانواده که باید امن‌ترین محیط برای رشد و آرامش انسان باشد، برای برخی از این دختران به محیطی ناامن تبدیل شده است. شنیدن سرگذشت آنان، پیش از هر تحلیل سیاسی و رسانه‌ای، وجدان انسانی را به درد می‌آورد.

اما چرا ناگهان اخبار زن‌کشی و دخترکشی به یکی از محور‌های اصلی فعالیت رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟ آیا این پدیده مختص هفته‌های اخیر است یا با تغییر الگوی پوشش رسانه‌ای مواجه هستیم؟

یک واقعیت اجتماعی، نه یک پدیده نوظهور

در کشوری به وسعت و جمعیت ایران، مانند هر جامعه دیگری، همه خانواده‌ها از سلامت اخلاقی، روانی و تربیتی برخوردار نیستند.

بخشی از آسیب‌های اجتماعی، از اعتیاد نوجوانان و رفتار‌های پرخطر تا تعارضات شدید میان والدین و فرزندان، ریشه در ضعف کارکرد‌های خانواده دارد. گاهی بی‌مبالاتی والدین و گاهی تعصبات نابجا و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، زمینه‌ساز آسیب به فرزندان می‌شود.

خشونت علیه زنان نیز پدیده‌ای مختص ایران نیست. قتل زنان به دست همسران، ضرب‌وشتم، آزار جنسی و خشونت خانوادگی از مسائل شایع و جدی جوامع آمریکایی و اروپایی است که آمار آنها به مراتب از ایران بیشتر و پردامنه‌تر است.

این حوادث در ایران نیز سابقه داشته‌اند و محدود به هفته‌های اخیر نیستند.

آنچه نیازمند بررسی است، تغییر ناگهانی وزن این اخبار در دستور کار رسانه‌هایی است که جهت‌گیری سیاسی مشخصی علیه جمهوری اسلامی دارند.

الگویی که در سال ۱۴۰۱ تجربه شد

در حوادث سال ۱۴۰۱ نیز شاهد الگوی مشابهی بودیم. پس از ماجرای مهسا امینی، مرگ دختران نوجوان به یکی از محور‌های اصلی فعالیت رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در آن مقطع، تلاش می‌شد حوادثی با منشأ متفاوت، از خودکشی و تصادف گرفته تا سایر حوادث منجر به مرگ، در چارچوب یک روایت سیاسی واحد قرار گرفته و به نظام سیاسی منتسب شود.

برای برخی از این دختران، با استفاده از تصاویر، نوشته‌ها و صفحات شخصی‌شان، داستان‌هایی ساخته و منتشر می‌شد که با اندکی تحقیق، دروغ بودن آن مشخص می‌شد. البته برخی خانواده‌ها به جهت حفظ آبروی خود حاضر نبودند در رسانه حاضر شوند و برخی نیز به مانند خانواده نیکا شاکرمی تلاش می‌کردند از این اتفاقات برای خود کاسبی کنند.

کارکرد چنین روایتی، فراتر از اطلاع‌رسانی درباره مرگ چند نوجوان بود؛ قرار دادن افکار عمومی در موقعیتی عاطفی و ایجاد خشم علیه حاکمیت.

امروز نیز تکرار همین الگو را در برجسته‌سازی جنایت‌های خانوادگی شاهد هستیم.

انباشت خشم اجتماعی؛ مسئله اصلی چیست؟

برای ایجاد یک بحران اجتماعی، همیشه لازم نیست حادثه بزرگی رقم بخورد؛ گاهی کافی است جامعه به نقطه‌ای از خشم و التهاب برسد که یک حادثه، یک خطای مدیریتی یا یک اتفاق تلخ بتواند به جرقه آن تبدیل شود.

الگوی رسانه‌ای انباشت خشم اجتماعی از چند مرحله تشکیل می‌شود:

شکار مستمر حوادث تلخ و عاطفه‌برانگیز در سراسر کشور.

تجمیع و انتشار پی‌درپی حوادث پراکنده.

ایجاد تصور فراگیری و افزایش ناهنجاری‌ها.

انتساب حوادث به اسلام، حاکمیت یا کلیت ساختار سیاسی.

تبدیل اندوه ناشی از یک حادثه انسانی به خشم سیاسی.

در این الگو حتی لازم نیست همه اخبار دروغ باشند. گاهی چینش هدفمند مجموعه‌ای از اخبار واقعی، تصویری متفاوت از واقعیت جامعه می‌سازد.

فشار بر معیشت، فشار بر روان جامعه

در تحلیل راهبرد فشار آمریکا علیه ایران، دو مؤلفه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ فشار اقتصادی بر زندگی مردم و تشدید فشار روانی ناشی از بازنمایی مستمر بحران‌ها.

تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، معیشت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انتشار مستمر اخبار تلخ، ظرفیت تحمل روانی جامعه را کاهش می‌دهد.

در چنین بستری، نارضایتی اقتصادی و خشم اجتماعی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و جامعه را در برابر بحران‌های تازه آسیب‌پذیرتر سازند.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار اظهارات مقامات آمریکایی درباره تشویق ایرانیان به آشوب، موضوع مسلح‌سازی مخالفان و تهدید ازسرگیری حملات نظامی قرار دهیم؛ بنابراین پیوند میان تشدید ناآرامی‌های داخلی و فشار نظامی خارجی، موضوعی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود.

برای جنایت باید خشمگین بود، اما حقیقت را نباید گم کرد

قتل یک دختر نوجوان، حتی اگر تنها نمونه چنین جنایتی در کشور باشد، برای اندوهگین شدن، مطالبه برخورد قضایی و اصلاح سازوکار‌های پیشگیری کافی است.

اما میان خشم از یک جنایت و تعمیم آن به کلیت یک جامعه تفاوت وجود دارد.

باید از حقوق دختران دفاع کرد، با خانواده‌های آسیب‌زا برخورد کرد، تعصبات غلط و سبک زندگی مادی و غیر دینی را اصلاح کرد. هم‌زمان نیز باید مراقب بود که رنج قربانیان به ابزاری برای پیشبرد منازعات سیاسی تبدیل نشود.

شناخت سازوکار تولید و انباشت خشم اجتماعی به ویژه در شرایط کنونی کشور به معنای مواجهه آگاهانه با مشکلات و تلاش برای حل واقعی آنهاست. اقدامی که فهم آن می‌تواند دستگاه‌های تبلیغاتی صهیونیستی و آمریکایی را در اهداف شوم خود ناکام بگذارد.

منبع: فارس