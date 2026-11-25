باشگاه خبرنگاران جوان - ما در مواجهه با خطراتی که نوجوانانی امثال «سوگند» را در غار‌های تاریک توهمات و حواشی مخرب به کام تصمیمات هیجانی می‌کشاند، تنها نباید نقش پلیس و مراقب را بازی کنیم. گاهی فاصله‌گرفتن بیش از حد فرزندان از دغدغه‌های اقتصادی به بهانه تمرکز صِرف بر درس، نه‌تنها فرصتِ طلاییِ یادگیری مهارت‌های پایه را از آنها می‌گیرد، بلکه باعث وقت‌های خالی طولانی، انزوا و پناه‌بردن به جمع‌های غلط می‌شود. اولین تجربه فعالیت اقتصادی همیشه پر از ابهام است؛ اما ایجاد بستر برای چند کسب‌وکار ساده و بی‌خطر در محیط امنِ خانه، می‌تواند آنها را از یک مصرف‌کننده منفعل و آسیب‌پذیر، به انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر و خودساخته تبدیل کند.

محمدرضا دانه‌کار، پژوهشگر و کارشناس توسعه‌دهنده کسب‌وکار، معتقد است که حضور در بازار کار نوجوانان وقتی از خانه آغاز می‌شود، بیش از سودِ مالی به یادگیری مهارت‌ها می‌انجامد. نوجوانان در این مسیر یاد می‌گیرند که چطور با مشتری محترمانه گفت‌و‌گو کنند، چطور زمانِ تحویل را برنامه‌ریزی کنند و چگونه یک پول را درست مدیریت کنند. از همه مهم‌تر، در می‌یابند که در هر فعالیتی «اعتمادِ محلی» سرمایه اصلی است و یک وعده دروغ یا قیمت ناعادلانه، به راحتی آن را ویران می‌کند. همین تجربه‌های ظاهراً ساده، شخصیت او را متبلور کرده و جسارتِ ارتباط با بزرگ‌تر‌ها را به او می‌بخشد.

خطوط قرمز والدین برای اولین ورودِ فرزند به بازار

برای تبدیل‌شدن این فضا به یک تجربه سالم، نوجوانان باید چند قاعده طلایی را در خانه جاری کنند. به گفته این کارشناس، مراقبت و نظارت بر ساعات کاری و فعالیتِ مجازی، از شرط‌های اساسی است.

علاوه بر این، خانواده باید قوانین بازار مانند دریافت مجوز‌های بهداشتی برای کار‌های خوراکی، پرهیز مطلق از دادن هرگونه ادعای درمانی در فروش کالا، و قیمت‌گذاری شفاف را به نوجوان گوشزد کند. نکته کلیدی دیگر در شکل‌دهی بازار کار نوجوانان این است که والدین مراقب باشند فروش به اقوامِ نزدیک به‌اجبار و رودربایستی تبدیل نشود. اصل اول باید همیشه برای فرزند مرور شود: کسب سود ارزشمند است، اما آبرو و صمیمیت‌های خانوادگی همواره در اولویت قرار دارد.

برای شروع عملی، دانه‌کار هفت فعالیت بدون ریسک و کم‌هزینه را پیشنهاد می‌کند تا نقطه آغازین مناسبی برای بازار کار نوجوانان باشد:

تأمین و فروش محصولات طبیعی

نوجوانان با حمایتِ والدین می‌توانند محصولاتی نظیر عسل، زعفران، گلاب و گیاهان عطاری را از تأمین‌کننده‌ای قابل‌اعتماد تهیه کرده و در مقیاس کوچک به همسایه‌ها معرفی کنند. هنر تعامل در اینجا زنده می‌شود؛ البته به این شرط که نوجوان بداند برای جنس خود نباید خواص پزشکی قطعی تجویز کند.

تدوین و محتواسازی محلی

امروزه مغازه‌های کوچک به تولید محتوای سریع نیاز دارند. نوجوانِ مسلط به اپلیکیشن‌های موبایل می‌تواند با عکس‌برداری برای این مشاغل، ویدئو‌های کاربردی تدوین کند. نکته مهم برای خانواده این است که به او گوشزد کنند در این بخش باید اجازه کتبی برای انتشار تصاویر دریافت کرده و حریم مشتریان را حفظ کند.

تکثیر و فروش گل‌وگیاه

یکی از مسئولیت‌پذیرترین تجارب، قلمه‌زدنِ گیاهان خانگی و تکثیرِ ارزان‌قیمتِ آنهاست. با یادگیری شیوه‌های اصولی نوردهی و آبیاری، نوجوان می‌تواند گلدان‌های سبز را با قیمت معقول در محله به فروش برساند. سودِ کوچک و دائمی در این حوزه، یکی از کلاس‌های رایگان برای مدیریت مالی او است.

کار‌های چاپی و بسته‌بندی کوچک

خریداری دستگاه‌های سنگین نیازی نیست؛ با یک چاپگر خانگی هم می‌توان کارت‌های تبریک، لیبل‌ها و خدمات کوچک را آماده و در بین اهل محل پخش کرد. گرفتن سفارش‌های این‌چنینی به او مهارت تعهد به زمان تحویل و سنجش کیفیت را می‌آموزد، مشروط بر آنکه توان واقعی نوجوانِ محصل بیش از حد به چالش کشیده نشود.

مددکاریِ تحصیلی و همیاری

یادگیری تنها به مصرف اطلاعات محدود نیست. یک محصل توانمند در درس‌های زبان، کدنویسی یا ریاضی، می‌تواند برای تعداد محدودی از هم‌کلاسی‌ها تدریس‌های رفع اشکال برگزار کند. این ارتباط وقتی به قیمتی شفاف انجام شود، هم روابط دوستانه‌تر می‌گردد و هم منبع خوبی در مسیر بازار کار نوجوانان به‌حساب می‌آید.

ارائه خدمات سازمان‌دهی در خانه

یکی از خلاقانه‌ترین گام‌ها در بازار کار نوجوانان، مرتب‌کردن قفسه‌ها، اتاق‌ها و طبقه‌بندی وسایل مازاد است که نوجوان می‌تواند برای فامیل و همسایه انجام دهد. اینجا اصل و سرمایه تنها و تنها مهارت زمان‌بندی و از همه حیاتی‌تر «امانت‌داری کامل» نسبت به حریم زندگی مشتری است.

ورود به این هفت پیشنهاد زودبازده به معنای خلق ثروتِ یک‌شبه برای فرد نیست؛ بلکه مأموریت این مسیر، رساندنِ فرزند از یک نوجوانِ درگیر نیاز‌های زودگذر، به جوانی معتمد، آگاه و توانمند است. اگر خانواده نظارتِ معنوی داشته باشد و فرزند را از سوءاستفاده‌های رفتاری یا قیمتی در محله حفظ کند، این تجربیات قطعاً پایه‌های اصلی تضمین بازار کار نوجوانان را شکل می‌دهد و از خیلی از سوء رفتار‌های نوجوان جلوگیری می‌کند.

منبع: فارس