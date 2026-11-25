باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - برای دیدن تهران آینده، این بار نیازی به سفر در زمان نبود، کافی بود از تونلی در برج میلاد عبور کنیم. آن‌سوی تصاویر متحرک، شهری به نمایش درآمده بود که قرار است هوشمندتر، ایمن‌تر و قابل‌زندگی‌تر باشد. اما جذابیت اصلی نمایشگاه سیتکس فقط در نمایش آینده نبود؛ در راهرو‌های آن، خودرویی برای کشف مشکلات پنهان زیر آسفالت، کدی برای شنیدن صدای شهروندان و سامانه‌ای برای انتخاب هوشمندانه درختان شهر معرفی شده بود. چهار روز نمایش فناوری در برج میلاد، فرصتی شد تا از نزدیک ببینیم تهران برای رسیدن به فردا چه ابزار‌هایی در اختیار دارد و چه راهی پیش رویش باقی مانده است.

یک قدم تا آینده از تونلی که زمان را جلو می‌برد

سفر از همین‌جا آغاز می‌شود از ورودی نمایشگاه، به‌جای ورود معمول به سالنی پر از غرفه و تابلو‌های تبلیغاتی، مسیر از تونلی می‌گذرد که مانیتور‌های آن تصاویری از تهران آینده را پیش چشم بازدیدکنندگان قرار می‌دهند.

اینجا قرار است برای چند لحظه از تهران امروز فاصله بگیریم از خیابان‌هایی که هر روز در ترافیکشان گرفتار می‌شویم، از آسفالتی که گاهی پیش از موعد فرسوده می‌شود و از دغدغه‌های آشنای زندگی شهری.

تصاویر تونل، دریچه‌ای به شهری متفاوت می‌گشایند؛ تصویری از آینده‌ای که فناوری در آن سهم پررنگ‌تری دارد.

اما آنچه در این گذرگاه دیده می‌شود، هنوز بیشتر شبیه یک وعده است وعده شهری که قرار است دقیق‌تر مدیریت شود، زودتر خطر را بشناسد و خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهد.

چند قدم جلوتر، نمایشگاه فناوری‌های شهری سیتکس با شعار «ایران پیشرو» آغاز می‌شود؛ رویدادی که از ۲۶ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی برج میلاد برگزار شد و شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور را در کنار بخش‌های مختلف مدیریت شهری گرد هم آورد.

در اینجا آینده دیگر فقط روی نمایشگر‌ها نیست. می‌توان نمونه‌هایی از آن را از نزدیک دید.

خودرویی که زیر پای تهران را می‌بیند

هنوز مسیر اصلی نمایشگاه را چندان طی نکرده‌ایم که یک خودرو توجه را جلب می‌کند.

در نگاه نخست شاید شبیه یکی از خودرو‌های مجهز به تجهیزات فنی و مهندسی باشد، اما آنچه این وسیله را متفاوت می‌کند، توانایی بررسی بخشی از آن چیزی است که از دید شهروندان پنهان مانده است: لایه‌های زیر آسفالت.

برای شهری مانند تهران که هر روز میلیون‌ها خودرو از خیابان‌هایش عبور می‌کنند، سلامت آسفالت فقط یک موضوع عمرانی نیست موضوعی است که به ایمنی، هزینه‌های شهری و آسایش مردم گره خورده است.

این سامانه خودرویی با استفاده از تجهیزات اسکن و پایش، اطلاعاتی درباره وضعیت روسازی و لایه‌های زیرین معابر جمع‌آوری می‌کند تا کارشناسان بتوانند ناهماهنگی‌ها و مشکلات احتمالی را شناسایی کنند.

جذابیت این فناوری درست در همان چیزی است که با چشم دیده نمی‌شود.

ما معمولاً زمانی متوجه خرابی خیابان می‌شویم که چاله‌ای ایجاد شده، سطح آسفالت ترک برداشته یا عبور از مسیری به تجربه‌ای ناخوشایند تبدیل شده است. اما این تجهیزات می‌توانند بخشی از اطلاعات لازم برای شناسایی مشکلات را پیش از رسیدن به چنین مرحله‌ای فراهم کنند.

کاربرد این فناوری تنها به تشخیص فرسودگی محدود نیست داده‌های به‌دست‌آمده می‌توانند در ارزیابی کیفیت اجرای آسفالت و بررسی عملکرد پیمانکاران نیز مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع، قرار است مدیریت معابر از واکنش به خرابی‌ها، یک قدم به سمت پیشگیری حرکت کند.

در کنار خودرو، یک سؤال به ذهن می‌رسد: اگر بتوان زیر پوست خیابان را دید، آیا می‌توان پیش از آنکه هزینه خرابی به شهر تحمیل شود، برای آن چاره‌ای اندیشید؟

پاسخ این پرسش، شاید یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های فناوری در شهری باشد که نگهداری زیرساخت‌هایش هر روز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.

وقتی یک سطل زباله، صدای شهروندان را به گوش شهرداری می‌رساند

در ادامه مسیر، نوبت به یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال کاربردی‌ترین ایده‌های نمایشگاه می‌رسد ایده‌ای که نه به ربات‌های پیچیده نیاز دارد و نه به دستگاه‌های بزرگ و پرهزینه.

فقط یک کد QR

در غرفه خدمات شهری شهرداری تهران، طرحی معرفی می‌شود که قرار است بر اساس آن، کد‌های QR روی مخازن زباله نصب شوند تا شهروندان بتوانند مشکلات مربوط به آنها را گزارش کنند.

فرض کنید از کنار مخزن زباله‌ای عبور می‌کنید که مدت زیادی تخلیه نشده یا اطراف آن آلوده است.

در وضعیت معمول، شاید تنها کاری که انجام دهید، گلایه از وضعیت نظافت محله باشد گلایه‌ای که لزوماً به گوش مسئول مربوط نمی‌رسد.

اما این طرح می‌خواهد مسیر دیگری پیش پای شهروند بگذارد.

با اسکن کد نصب‌شده روی مخزن، امکان ثبت گزارش درباره تخلیه‌نشدن زباله یا مشکلات اطراف آن فراهم می‌شود تا موضوع به سازمان مدیریت پسماند منتقل شود.

در گفت‌وگویی که در غرفه انجام می‌دهم، یکی از مسئولان طرح توضیح می‌دهد که این شیوه در حال حاضر تنها در یکی از مناطق تهران اجرا شده است.

همین نکته، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند.

زیرا این فناوری، برخلاف بسیاری از طرح‌هایی که هنوز در مرحله معرفی هستند، دست‌کم اجرای محدودی را آغاز کرده است؛ هرچند تعمیم آن به مناطق دیگر شهر، موضوعی است که باید در آینده پیگیری شود.

ایده ساده است، اما می‌تواند رابطه میان شهروند و مدیریت شهری را تغییر دهد.

شهروند دیگر فقط دریافت‌کننده خدمات نیست می‌تواند در شناسایی مشکلات محله خود نیز مشارکت کند.

البته یک کد QR به‌تنهایی هیچ مخزنی را تخلیه نمی‌کند. موفقیت چنین سامانه‌ای به این بستگی دارد که گزارش‌ها با چه سرعتی بررسی شوند، چه نهادی پاسخ‌گو باشد و آیا شهروند از نتیجه پیگیری خود مطلع می‌شود یا نه.

اینجاست که معنای شهر هوشمند روشن‌تر می‌شود.

درختانی که پیش از کاشته‌شدن، در یک سامانه ثبت می‌شوند

کمی آن‌سوتر، در بخش دیگری از خدمات شهری، فناوری به سراغ یکی از آرام‌ترین و حیاتی‌ترین عناصر تهران رفته است: درختان.

موضوع این غرفه، سامانه‌ای مرتبط با مدیریت گونه‌های گیاهی و نیاز‌های فضای سبز شهر است.

در گفت‌و‌گو با مسئولان غرفه مشخص می‌شود که اطلاعات گونه‌های گیاهی در این سامانه ثبت شده و قرار است بر اساس نیاز بوستان‌ها و فضا‌های سبز تهران، درخواست‌های مربوط به تأمین و کاشت گیاهان سامان‌دهی شود.

پیمانکاران فضای سبز می‌توانند درخواست‌های موردنیاز خود را در این بستر ثبت کنند تا انتخاب و تأمین گونه‌های گیاهی، متناسب با نیاز بخش‌های مختلف شهر انجام شود.

شاید در نگاه نخست، ثبت اطلاعات گیاهان در یک سامانه به اندازه یک ربات آتش‌نشان یا خودروی اسکن آسفالت هیجان‌انگیز نباشد؛ اما پشت این طرح، مسئله‌ای مهم پنهان شده است.

تهران برای حفظ و توسعه فضای سبز خود، تنها به کاشت درختان بیشتر نیاز ندارد؛ انتخاب گونه مناسب، شناخت نیاز هر بوستان، برنامه‌ریزی برای تأمین گیاهان و جلوگیری از هدررفت منابع نیز اهمیت دارد.

در مدیریت سنتی، پراکندگی اطلاعات می‌تواند تصمیم‌گیری را دشوار کند؛ اما یک سامانه یکپارچه می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نیاز‌های فضای سبز در اختیار مدیران قرار دهد.

با چنین رویکردی، کاشت گیاه دیگر صرفاً یک اقدام فصلی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌ریزی مبتنی بر داده خواهد بود.

البته روشن است که هیچ نرم‌افزاری به‌تنهایی نمی‌تواند بقای یک درخت را تضمین کند. آبیاری مناسب، سازگاری گونه با اقلیم، نگهداری اصولی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران همچنان ضروری است.

اما فناوری می‌تواند کمک کند تصمیم درباره آنچه قرار است در خاک شهر ریشه بدواند، آگاهانه‌تر گرفته شود.

در نمایشگاهی که از آینده سخن می‌گوید، گاهی یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها همین است: اینکه درختی در جای مناسب کاشته شود و فرصت بیشتری برای زنده‌ماندن داشته باشد.

از دل آتش تا آسمان شهر؛ ربات‌ها وارد میدان می‌شوند

در بخش دیگری از روایت سیتکس، فناوری چهره متفاوتی پیدا می‌کند؛ این بار نه برای نگهداری خیابان یا فضای سبز، بلکه برای مواجهه با خطر.

در میان دستاورد‌های معرفی‌شده در نمایشگاه، ربات‌های امدادی و آتش‌نشانی و پهپاد‌های مجهز به دوربین حرارتی نیز حضور داشتند.

ربات آب‌پاش آتش‌نشانی برای موقعیت‌هایی طراحی شده که نزدیک‌شدن نیروی انسانی به کانون آتش خطرناک است. پهپاد‌های حرارتی نیز می‌توانند در شناسایی کانون‌های پنهان حریق، به‌ویژه در مناطق جنگلی، به نیرو‌های امدادی کمک کنند.

تصور چنین فناوری‌هایی در میدان عملیات، معنای دیگری از پیشرفت را نشان می‌دهد.

پیشرفت، همیشه به معنای سریع‌تر شدن یا افزایش امکانات رفاهی نیست گاهی به معنای آن است که یک آتش‌نشان برای شناسایی محل حریق، کمتر در معرض خطر قرار بگیرد.

در کنار این تجهیزات، سامانه‌های ارزیابی خطر و شبیه‌سازی پیامد‌های احتمالی حوادث نیز معرفی شدند؛ ابزار‌هایی که تلاش می‌کنند با تحلیل داده‌ها، تصمیم‌گیری پیش از وقوع بحران را ممکن‌تر کنند.

پیام مشترک آنها روشن است: شهری که می‌خواهد هوشمند باشد، باید برای روز‌های سخت نیز آماده‌تر شود.

آینده روی نیمکت‌های پارک می‌نشیند

نوآوری‌های سیتکس البته به تجهیزات امدادی و سامانه‌های تخصصی محدود نبود.

نیمکت‌ها، گلدان‌ها و حتی تیر‌های روشنایی مجهز به نمایشگر‌های دیجیتال، بخش دیگری از دستاورد‌های معرفی‌شده را تشکیل می‌دادند.

تصور کنید در بوستانی نشسته‌اید و نیمکت مقابل شما علاوه بر کارکرد معمول خود، اطلاعات محیطی و وضعیت آب‌وهوا را نمایش می‌دهد و امکان شارژ تلفن همراه را نیز فراهم می‌کند.

یا گلدانی که اطلاعات مربوط به گیاه و شرایط محیطی را در اختیار رهگذران قرار می‌دهد.

این تجهیزات در نگاه نخست ممکن است بیشتر جنبه رفاهی یا نمایشی داشته باشند، اما نشان می‌دهند که ایده شهر هوشمند قرار نیست تنها در اتاق‌های کنترل و مراکز داده باقی بماند.

بااین‌حال، پرسش مهم این است که چنین امکاناتی در اولویت‌بندی نیازهای شهری چه جایگاهی دارند.

آیا نیمکت هوشمند در بوستانی که امکانات اولیه مناسبی ندارد، می‌تواند رضایت شهروندان را افزایش دهد؟ آیا تجهیزات دیجیتال در فضای عمومی، از نظر نگهداری و هزینه‌های بلندمدت نیز مقرون‌به‌صرفه خواهند بود؟

این پرسش‌ها از ارزش فناوری نمی‌کاهند؛ بلکه یادآوری می‌کنند هوشمندسازی زمانی به موفقیت می‌رسد که از نیاز واقعی شهروندان آغاز شود.

ایده‌هایی که هنوز درخت نشده‌اند

در میان فناوری‌های بزرگ و تجهیزات صنعتی، سیتکس فرصتی هم برای نسل جوان فراهم کرده بود.

رقابت «بذر طلایی» با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد و ۱۸ طرح پس از مراحل داوری به بخش نهایی راه یافتند.

انتخاب نام «بذر طلایی» برای چنین رقابتی، معنای قابل‌تأملی دارد.

بذر، در نخستین روز کاشته‌شدن، نه سایه‌ای دارد و نه میوه‌ای. باید به آن فرصت داد، از آن مراقبت کرد و شرایط رشدش را فراهم آورد.

ایده‌های جوانان نیز همین‌گونه‌اند.

شاید راه‌حل یکی از مشکلات پیچیده تهران، امروز تنها طرحی ساده در ذهن دانش‌آموزی باشد که هنوز تجربه زیادی از مدیریت شهری ندارد.

چنین رویدادهایی می‌توانند میان خلاقیت جوانان و نیازهای واقعی شهر ارتباط برقرار کنند؛ البته به شرط آنکه حمایت از ایده‌ها با پایان مسابقه متوقف نشود.

نمایشگاه تمام می‌شود؛ مسئله شهر باقی می‌ماند

یکی از بخش‌های قابل‌توجه رویداد سیتکس، برنامه «ریورس پیچ» بود؛ سازوکاری که در آن نیازهای فناورانه شناسایی‌شده در مجموعه شهرداری در برابر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور قرار می‌گرفت.

اهمیت این رویکرد در تغییر نقطه آغاز نوآوری است.

به‌جای آنکه ابتدا محصولی ساخته شود و سپس برای آن مشتری پیدا کنند، مسئله‌ای واقعی از شهر مطرح می‌شود و شرکت‌ها برای ارائه راه‌حل وارد میدان می‌شوند.

اگر این ارتباط به قراردادهای اجرایی و ارزیابی دقیق عملکرد محصولات منجر شود، می‌تواند فاصله میان نوآوری و خدمت‌رسانی را کاهش دهد.

اما همچنان یک واقعیت وجود دارد: نمایشگاه، پایان مسیر فناوری نیست.

خودرویی که آسفالت را بررسی می‌کند، زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که داده‌هایش به تعمیر به‌موقع معابر منجر شود.

کد QR روی مخزن زباله زمانی موفق است که گزارش شهروند بی‌پاسخ نماند.

سامانه مدیریت گونه‌های گیاهی زمانی اثربخش خواهد بود که انتخاب و نگهداری درختان شهر را بهبود دهد.

و ربات آتش‌نشانی زمانی به یک دستاورد واقعی تبدیل می‌شود که در میدان عملیات، کارایی و ایمنی خود را اثبات کند.

بازگشت از تهران فردا

بازدید از سیتکس به پایان می‌رسد و باید از همان فضای نمایشگاهی به تهران امروز بازگردیم.

به شهری که هنوز خیابان‌هایش نیازمند نگهداری است، مخازن زباله‌اش گاهی با تأخیر تخلیه می‌شوند، درختانش به مراقبت نیاز دارند و هر حادثه‌ای می‌تواند آزمونی دشوار برای نیروهای امدادی باشد.

تونل ورودی نمایشگاه، در آغاز مسیر تصویری از تهران آینده نشان می‌داد؛ اما پس از دیدن غرفه‌ها و گفت‌وگو با مسئولان، این تصویر معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

حالا آینده تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌های مدرن و نمایشگرهای بزرگ نیست.

آینده می‌تواند خیابانی باشد که پیش از تخریب، برای ترمیمش برنامه‌ریزی شده است؛ مخزن زباله‌ای که گزارش خرابی یا تخلیه‌نشدنش به‌موقع پیگیری می‌شود؛ درختی که متناسب با نیاز و شرایط محیطی کاشته شده و آتش‌نشانی که برای نجات جان دیگران، کمتر ناچار به پذیرش خطر می‌شود.

نمایشگاه چهارروزه سیتکس در برج میلاد، ویترینی از این امکان‌ها بود؛ اما قرار نیست زندگی شهروندان برای همیشه پشت شیشه ویترین باقی بماند.

چهار روز برای تماشای آینده کافی است، اما ساختن آن سال‌ها تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری، آزمون و پاسخ‌گویی می‌خواهد.

وقتی از نمایشگاه بیرون می‌آییم، تهران هنوز همان تهران است؛ با تمام دشواری‌ها و ظرفیت‌هایش.

شاید مهم‌ترین پرسش پس از این بازدید آن نباشد که چه فناوری‌هایی در سیتکس معرفی شدند، بلکه این باشد که کدام‌یک از آن‌ها قرار است به حل یکی از مسائل واقعی شهر کمک کنند.

ما برای تماشای تهران آینده از یک تونل عبور کردیم؛ اما تهران برای رسیدن به آینده، باید از مسیر دشوار تبدیل ایده‌ها به عمل عبور کند.

و شاید روزی که یک شهروند، بدون آنکه بداند پشت خدمات بهتر شهرش چه فناوری پیچیده‌ای قرار گرفته، زندگی آسان‌تر و ایمن‌تری را تجربه کند، بتوان گفت تهران واقعاً یک قدم به آینده نزدیک شده است.