باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - از اول آذرماه ۱۴۰۵، طرح الکترونیکی‌سازی فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که قرار است با حذف اسناد کاغذی، مسیر رسیدگی به خسارت را از زمان اعلام حادثه تا پرداخت نهایی به‌صورت الکترونیکی و تحت نظارت برخط بیمه مرکزی دنبال کند.

در همین راستا، بیمه مرکزی از آغاز نظارت میدانی و پایش لحظه‌ای اجرای این طرح خبر داده است. بر این اساس، تیم‌های متعدد نظارتی برای بررسی روند حذف کاغذ از فرآیند‌های بیمه خودرو و درمان اعزام شده‌اند تا اجرای صحیح این طرح و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بیمه‌گذاران مورد ارزیابی قرار گیرد.

در همین زمینه، وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ابلاغ حذف اسناد کاغذی در فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه‌های خودرو و درمان اظهار کرد: اقدام بیمه مرکزی علاوه بر الکترونیکی‌کردن اسناد، بر تسریع فرآیند رسیدگی به خسارت نیز تأکید دارد؛ موضوعی که از اجزای مهم زنجیره ارزش بیمه‌گری محسوب می‌شود.

وی افزود: فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت به‌طور مستقیم بر هزینه‌های عملیاتی، کیفیت خدمات، مدیریت تعهدات و عملکرد فنی شرکت‌های بیمه‌گر تأثیرگذار است و به همین دلیل، اصلاح و تسریع این فرآیند می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد صنعت بیمه داشته باشد.

کارشناسان معتقدند الکترونیکی‌سازی فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت اجرای کامل و نظارت مستمر، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در تحول دیجیتال صنعت بیمه باشد. حذف مراجعات غیرضروری، کاهش بروکراسی اداری، جلوگیری از اتلاف وقت بیمه‌گذاران و افزایش شفافیت در روند پرداخت خسارت از جمله دستاورد‌های مورد انتظار این طرح است.