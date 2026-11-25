باشگاه خبرنگاران جوان - محمدبختیار خلیقی در دیدار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مرکز ملی فرش ایران با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: کردستان یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه تولید فرش دستباف است و حدود ۹۰ هزار بافنده در این بخش فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر به صورت سیستمی در تشکل‌های مرتبط با فرش دستباف ساماندهی شده‌اند و مابقی عمدتاً در روستا‌ها فعالیت دارند و عضو تشکل خاصی نیستند.

وی با اشاره به ساختار تشکل‌های فعال در حوزه فرش دستباف استان افزود: این تشکل‌ها در بخش‌های صنفی و تعاونی سازماندهی شده‌اند که اتحادیه‌های تعاونی روستایی، اتحادیه‌های تعاونی شهری و اتحادیه‌های صنفی بافندگان فرش دستباف از جمله آنها هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در کنار این تشکل ها، انجمن فرش دستباف در چارچوب ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و همچنین خانه خلاق فرش نیز با هدف ساماندهی و حمایت از فعالان بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و هرکدام در زمینه ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش خود فعالیت می‌کنند.

خلیقی با بیان اینکه بیمه بافندگان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است، یادآور شد: از مجموع ۹۰ هزار بافنده فرش دستباف در استان، تنها ۱۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار دارند که از این تعداد، پنج هزار نفر در حوزه صنایع دستی و مابقی در بخش فرش دستباف فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای بافندگان اضافه کرد: افزایش تعداد بیمه شدگان و فراهم کردن امکان برخورداری بافندگان بیشتری از حمایت‌های بیمه‌ای، از مطالبات جدی فعالان و تشکل‌های فرش دستباف کردستان است.

خلیقی همچنین ناکافی بودن تسهیلات حمایتی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: تسهیلات اختصاص یافته به بافندگان فرش دستباف متناسب با نیاز‌های این جامعه نیست و افزایش اعتبارات در حوزه فرش دستباف و مشاغل خانگی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در توسعه صنعت فرش استان اظهار کرد: با توجه به تعدد تشکل‌های فعال در این حوزه، انتظار می‌رود با حمایت و هماهنگی مرکز ملی فرش ایران، زمینه تقویت فعالیت این مجموعه‌ها و بهبود شرایط تولید و اشتغال بافندگان فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان با اشاره به حضور معاون وزیر صمت و رئیس مرکز ملی فرش ایران در استان، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مطالبات فعالان این بخش در سطح ملی، مشکلات بیمه‌ای و تسهیلاتی بافندگان برطرف شود و شاهد رونق و ارتقای جایگاه فرش دستباف کردستان در کشور باشیم.

منبع:اداره کل صمت کردستان