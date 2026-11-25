باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - مهرداد لاهوتی ؛ نماینده مردم شهرستان لنگرود ، در شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان اظهار کرد : گیلان مقصد گردشگری بسیاری از هموطنان در طول سال است.‌

وی با بیان اینکه گیلان از لحاظ حوادث جاده ای رتبه زیر ۱۰در کشور را دارد، گفت : راههای ما با توجه به ورود مسافر ظرفیت مناسبی ندارد و باید توسعه زیر ساختی دراین زمینه انجام شود.‌

نماینده مردم شهرستان لنگرود به زیر ساخت های بهداشت و درمان در گیلان اشاره و اذعان کرد : تخت های درمان در مراکز درمانی استان نسبت به متوسط کشوری با توجه به ورود مسافر بسیار کم است.

وی به آب شرب گیلان اشاره و تصریح کرد: ۸۰ درصد بارندگی استان در غیر از فصول تولید محصول برنج می باشد و به دریا می رود.

لاهوتی افزود : از ۲۳۰هکتار اراضی برنج گیلان ۳۵هکتار آن دارای تنش آبی است .

نماینده مردم شهرستان لنگرود خاطر نشان کرد : فاضلاب ، پسماند از مشکلات اساسی گیلان شمرده می شود و نیازمند نگاه ویژه ملی است.

جبار کوچکی نژاد ، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اهمیت پروژه های بیمارستانی استان، اظهار کرد: جمعیت گیلان بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده، اما با جمعیت شناور یک میلیون نفری مواجه هستیم که نیازمند زیرساخت و تامین کالاهای اساسی است.

وی با بیان اینکه در سرشماری جمعیت گیلان باید جمعیت شناور و ساکن غیر بومی را محاسبه کرد، افزود: بیمارستان های داخل شهر رشت عمر بالایی دارند و نیازمند جایگزینی هستند‌.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به پیشرفت ۹۳ درصدی بیمارستان لاکان رشت، خاطرنشان کرد: تامین ردیف بودجه برای تکمیل هرچه سریع تر پروژه مهم است.

کوچکی نژاد به ترافیک شهر رشت اشاره و بیان کرد: تراموای رشت از دو دهه قبل مصوب شده و نیازمند برقراری مجدد ردیف بودجه آن هستیم فرودگاه رشت نیز نیازمند ارتقاست.

وی همچنین مشکل آب شرب استان گیلان را یادآور شد و اضافه کرد: تصفیه خانه آب در کنار ساماندهی فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب باید در دستور کار قرار بگیرد.