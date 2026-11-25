باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌گذاری مسابقات قرآن به سمت تربیت قاریان و حافظان حرفه‌ای پیش می‌رود یا توسعه عمومی فرهنگ انس با قرآن نیز به همان اندازه مورد توجه است؟ گفت: هدف از برگزاری مسابقات قرآن توسعه و تعمیم فرهنگ قرآنی، استفاده بیشتر از این کتاب در زندگی و توجه ویژه به تربیت قاریان و حافظان است. اما هدف غایی این نیست.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده هدف غایی برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم را ارتباط و انس بیشتر با قرآن و فضای قرآنی عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع)، آشنایی به انس هرچه بیشتر آحاد جامعه، تفسیر قرآن و معارف نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و زمینه‌سازی برای عمل به مفاهیم والای قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از اهداف غایی برگزاری مسابقات است.