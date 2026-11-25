باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، از برنامه احداث مجتمع مدیریت و بازیافت پسماندهای صنعتی و ویژه در استان خبر داد و گفت: ایجاد این زیرساخت با هدف ساماندهی، مدیریت اصولی و توسعه بازیافت پسماندهای صنعتی و ویژه و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از دفع غیراصولی این پسماندها در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: در همین راستا، پس از انجام مطالعات مربوط به پهنه‌های مستعد، فراخوان عمومی برای احداث و راه‌اندازی مجتمع مدیریت و بازیافت پسماندهای صنعتی و ویژه منتشر شد و فرایند بررسی مستندات و ارزیابی متقاضیان بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه انجام گرفت.

آقای اشرفی اضافه کرد: سومین نشست ارزیابی فراخوان، روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان و با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

او ادامه داد: در این نشست، نتایج ارزیابی‌ها و مستندات ارائه‌شده بررسی و مصوبات لازم برای ادامه فرایند اجرایی احداث این مجتمع اتخاذ شد. همچنین مقرر شد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اقدامات بعدی را بر اساس مصوبات جلسه پیگیری کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی استان و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های متناسب برای مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت صنایع بیان کرد: در حال حاضر تنها یک سایت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه متعلق به پتروشیمی بندر امام در جنوب استان وجود دارد و با توجه به حجم قابل توجه این پسماندها در خوزستان، توسعه زیرساخت‌های مدیریت و بازیافت در این بخش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

اشرفی یادآور شد: احداث این مجتمع می‌تواند زمینه مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه، افزایش ظرفیت بازیافت، پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و ارتقای سطح حفاظت از محیط زیست استان را فراهم کند.