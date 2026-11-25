باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جباری، اظهارکرد: این پرونده مربوط به نزاع فی‌مابین دو جوان در دو سال قبل اتفاق افتاد که در جریان آن یک نفر به قتل رسید.

وی افزود:پس از تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی قضایی، با درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس صادر شد و پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، پرونده در نوبت اجرای حکم قرار گرفت.

جباری افزود:با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی استان و در جلسه‌ای با حضور اولیای دم و معاون حل اختلاف کردستان، خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص صرف‌نظر کردند و با اعلام رضایت، به این محکوم فرصت زندگی دوباره دادند.

رییس کل دادگستری کردستان با قدردانی از ایثار و بزرگواری خانواده مقتول در این پرونده، تاکید کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای حل اختلافات و تنازعات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که زمینه ساز تقویت آرامش و همبستگی در جامعه می‌باشد.

منبع:دادگستری استان