باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان فارس در شیراز، با اشاره به جایگاه خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توفیق خدمتگزاری در نظامی که تحت مدیریت ولایت فقیه و فرماندهی مقام معظم رهبری اداره می‌شود، نعمتی بزرگ است که نصیب نیرو‌های مسلح شده و باید قدر این فرصت را دانست.

او با بیان اینکه مراسم تودیع و معارفه به معنای پایان خدمت یک فرد و آغاز خدمت فرد دیگری است، افزود: در این نظام، هدف از چنین مراسم‌هایی تکریم خدمتگزاران و مجاهدانی است که در مسیر خدمت به مردم تلاش کرده‌اند و معرفی نیرو‌های جدید برای تداوم این مسیر است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای استان فارس، تصریح کرد: استان فارس بیش از ۱۹ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و یاد و خاطره این شهدا، از دوران دفاع مقدس تا شهدای جنگ ۱۲ روزه و حوادث مختلف، همواره باید زنده نگه داشته شود.

رضایی با اشاره به تفاوت مأموریت پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس سایر کشور‌ها گفت: اگرچه عنوان پلیس در کشور‌های مختلف مشترک است، اما رویکرد و مأموریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. در این مجموعه، روحیه مجاهدت و تکلیف‌مداری جایگزین نگاه صرفاً اداری و مأمور و معذور شده است و کارکنان با روحیه انقلابی و در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کنند.

او با اشاره به جایگاه اعتماد عمومی به پلیس ادامه داد: نیروی انتظامی از جمله دستگاه‌هایی است که در نظرسنجی‌ها از جایگاه قابل توجهی در اعتماد و رضایت مردم برخوردار بوده و این موضوع مسئولیت کارکنان این مجموعه را سنگین‌تر می‌کند.

امنیت مردم، مأموریت شبانه‌روزی پلیس است

رضایی با اشاره به سختی‌ها و گستردگی مأموریت‌های انتظامی خاطرنشان کرد: مردم شاید ندانند کارکنان انتظامی در مرزها، جاده‌ها و شهر‌ها چه سختی‌هایی را تحمل می‌کنند. برخلاف بسیاری از مشاغل که تعطیلات و ساعات مشخص کاری دارند، مأموریت پلیس با تعطیلات نوروز، ماه مبارک رمضان، مناسبت‌ها و شرایط مختلف متوقف نمی‌شود.

او افزود: زمانی که مردم در کنار خانواده خود مشغول استراحت یا حضور در مراسم‌های مذهبی هستند، کارکنان انتظامی برای تأمین امنیت و آرامش آنان در میدان حضور دارند. حتی در زمان افطار، سحر و شب‌های قدر نیز مأموریت پلیس برای مدیریت ترافیک و برقراری نظم و امنیت ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه امنیت از مرز‌ها آغاز می‌شود، گفت: امنیت یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است و بدون امنیت، توسعه نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بخش مهمی از مسئولیت تأمین این امنیت بر عهده نیروی انتظامی است؛ مجموعه‌ای که با وجود مأموریت‌های گسترده، خدمات خود را بی‌منت ارائه می‌کند.

پلیس برای مقابله با تهدیدات جدید آمادگی دارد

رضایی با اشاره به تحولات امنیتی و تهدیدات دشمنان پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: نیروی انتظامی در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدات حفظ کرده و در چارچوب راهبرد دفاع مشترک و مقابله با جنگ نامتقارن، ظرفیت‌های خود را توسعه داده است.

او افزود: امروز حتی رده‌های خدماتی و عملیاتی پلیس، از جمله پلیس راه و راهور، علاوه بر مأموریت‌های تخصصی خود، در چارچوب آمادگی‌های دفاعی و امنیتی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز از اولویت‌های انتظامی است

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد انتظامی استان فارس گفت: ارزیابی‌ها از عملکرد این مجموعه در دوره‌های مدیریتی گذشته و همچنین دوره مسئولیت سردار ملکی، نشان‌دهنده پیگیری مأموریت‌ها در حوزه‌های مختلف انتظامی، اجتماعی و امنیتی بوده است.

رضایی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با قاچاق، هنجارشکنی و تخلفات افزود: مقابله با خودرو‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و مقابله با قاچاق سلاح باید با جدیت دنبال شود.

او با بیان اینکه وجود سلاح غیرمجاز می‌تواند زمینه‌ساز تهدید امنیت عمومی باشد، از مسئولان استان خواست موضوع جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز را به‌صورت جدی در دستور کار شورای تأمین قرار دهند و با حمایت اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی، زمینه اجرای مؤثر این مأموریت را فراهم کنند.

رضایی تصریح کرد: نیروی انتظامی کشور اعلام می‌کند افرادی که سلاح غیرمجاز در اختیار دارند، می‌توانند آن را به رده‌های انتظامی تحویل دهند و این همکاری در روند رسیدگی و تنظیم گزارش مورد توجه و تخفیف قانونی قرار خواهد گرفت؛ البته با افرادی که به این درخواست توجه نکنند و قانون را نقض کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

او همچنین مبارزه با مواد مخدر، مقابله با جرائم سازمان‌یافته و برخورد با جرائم مشهود را از دیگر اولویت‌های انتظامی برشمرد.

مقابله با جنگ نرم و تهدیدات فرهنگی نیازمند مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌هاست

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ابعاد مختلف جنگ نرم دشمن اظهار کرد: دشمن در کنار تهدیدات نظامی، باورها، اعتقادات، نجابت و فرهنگ جامعه را نیز هدف قرار داده و با استفاده از ابزار‌های مختلف رسانه‌ای و ارتباطی، به دنبال تغییر ارزش‌های اجتماعی است.

رضایی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره مسئولیت حاکمیت در این زمینه افزود: مسئولان کشور در قبال فراهم کردن زمینه رشد معنوی جامعه و مقابله با مسیر‌های انحرافی مسئولیت دارند و نباید در انجام این وظایف کوتاهی کنند.

او با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست، گفت: پاسکاری مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها ممنوع است و هر سازمانی باید وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد. در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز همکاری و هماهنگی همه بخش‌های مسئول ضرورت دارد.

تأکید بر روحیه بسیجی و خدمت بی‌منت

رضایی با تبریک هفته بسیج، تأسیس این نهاد به فرمان امام خمینی (ره) را اقدامی دوراندیشانه دانست و گفت: تفکر بسیجی محدود به جغرافیای سیاسی ایران نیست و امروز می‌توان جلوه‌های آن را در جبهه مقاومت و همه عرصه‌های خدمتگزاری مشاهده کرد.

وی روحیه بسیجی را به معنای خودندیدن، دوری از کار نمایشی و انجام وظیفه برای رضای خداوند دانست و افزود: کارکنان انتظامی باید با همین روحیه، بدون چشمداشت و با احساس مسئولیت در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

تکریم سردار ملکی و معرفی فرمانده جدید انتظامی فارس

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه از خدمات سردار ملکی، فرمانده پیشین انتظامی استان فارس، قدردانی کرد و گفت: در مدت قریب به ۲۰ ماه مسئولیت ایشان در استان، اقدامات قابل توجهی در حوزه انسجام سازمانی، مدیریت میدانی، فعالیت‌های اجتماعی، مقابله با هنجارشکنی‌ها و توسعه زیرساخت‌های انتظامی انجام شد که با حمایت مسئولان استان همراه بود.

رضایی همچنین از همراهی خانواده سردار ملکی در دوران مسئولیت وی قدردانی کرد و نقش خانواده‌ها را در پشتیبانی از مأموریت‌های سنگین فرماندهان و کارکنان انتظامی مهم دانست.

وی در معرفی سردار هادیان به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان فارس اظهار کرد: سردار هادیان از افسران امین، باسواد و باتجربه انتظامی کشور است که در بخش‌های مختلف، از جمله فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تجربیات ارزشمندی در حوزه‌های اجتماعی، انتظامی و امنیتی کسب کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری کارکنان انتظامی و حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، سپاه پاسداران و سایر اعضای شورای تأمین، مأموریت‌های انتظامی در استان فارس با قوت ادامه یابد.

رضایی در پایان بر ضرورت حفظ روحیه مجاهدت، قانون‌مداری، مردم‌داری و خدمت بی‌منت در مجموعه انتظامی تأکید کرد و خواستار تداوم تلاش‌ها برای ارتقای امنیت و آرامش مردم استان فارس شد.