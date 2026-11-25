باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - منوچهر حسنی، معاون املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز، در گفتگو با برنامه زنده «نگاه مردم»، از اقدامات گسترده برای رفع چالش‌های تاریخی معاملات ملکی در این استان خبر داد.

وی با اشاره به ریشه‌یابی مشکلات ملکی در البرز، گفت: «به دلیل مجاورت کرج با پایتخت، در دهه‌های گذشته بسیاری از اراضی روستایی و کشاورزی با تنظیم مبایعه‌نامه‌های عادی و بدون طی مراحل قانونی تفکیک شده‌اند که این موضوع باعث افزایش پرونده‌های حقوقی و کلاهبرداری‌های ملکی شده است.»

تسریع در صدور سند حدنگار

حسنی با اشاره به روند ساماندهی اراضی کشاورزی افزود: «طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی استان، سند مالکیت رسمی حدنگار دریافت خواهند کرد. برای سایر اراضی نیز با رفع موانع قانونی مربوط به خرد شدن زمین‌ها، فرآیند صدور سند در حال انجام است.»

هشدار جدی درباره اسناد سبزرنگ و قراردادهای عادی

معاون املاک ثبت اسناد البرز با هشدار به شهروندان درباره معاملات غیررسمی گفت: «با اجرای قانون الزام، اسناد تک‌برگ سبزرنگ که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، مشمول ثبت رسمی هستند و تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای آن‌ها، فاقد آثار حقوقی در محاکم خواهد بود.

وی همچنین درباره اسناد قدیمی‌تر افزود: «صاحبان اسناد عادی مربوط به املاکی که سند تک‌برگ آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، باید در مهلت قانونی و از طریق سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، ادعای خود را ثبت کنند؛ در غیر این صورت در استناد به این اسناد با محدودیت‌های قانونی روبرو خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف حقوقی و کلاهبرداری، تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به انجام معاملات کنند.