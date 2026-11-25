باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه صحنه کشورمان با حضور پرشور خود در تجمعات شبانه مردمی در میادین سراسر کشور، با آرمان‌های شهدای والامقام ادای احترام کردند وجلوه‌ای ماندگار از قدرشناسی ملی، وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

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برگزاری دویست و شصت و نهمین شب تجمع خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در بوستان پرستار شهر انابد - مهدی غروی

دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21779738"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9152493/21779738?width=400&height=300"></script></div> دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21779819"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9152493/21779819?width=400&height=300"></script></div> راهپیمایی و تجمع مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در خونخواهی امام امت

جلوه‌هایی از دویست و شصت و نهمین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان ماهدشت - شکرالله رحمانی - محسن رحمانی

گزارش تصویری از تجمع خونخواهی آقای شهید ایران در هریس - محمد طلوعیان

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