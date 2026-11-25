باشگاه خبرنگاران جوان - آب زایندهرود صبح امروز چهارشنبه چهارم آذرماه با گذر از پلهای تاریخی سی و سه پل و خواجو در قلب شهر اصفهان جاری شد.
خروجی سد زاینده رود با هدف تامین و توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان از بامداد دوم آذر ماه افزایش یافت.
خلیل دادخواه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اعلام کرد که مدت رهاسازی آب در این دوره، ۱۰ روز خواهد بود.
حجم سد زاینده رود زمان رهاسازی آب ۱۹۲ میلیون مترمکعب اعلام شده بود.
همچنین به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان قرار است ۷۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی شرق و غرب اصفهان توزیع شود.