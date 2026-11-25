باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نصیر مشایخ، استاد دانشگاه و متخصص حقوق ثبت، در برنامه زنده «نگاه مردم»، با تبیین ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت تغییر رویکرد در معامله املاک تأکید کرد.

وی با اشاره به اهداف این قانون گفت: «هدف اصلی، جلوگیری از معاملات غیررسمی و همچنین تعیین تکلیف اسناد قدیمی است. بر اساس این قانون، نقل و انتقال مالکیت و اجاره‌های بیش از دو سال، حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.»

تفاوت اسناد آجری و سبزرنگ

دکتر مشایخ با تفکیک نوع اسناد، ضمن تأکید بر اهمیت تاریخ صدور سند، افزود: «باید میان اسناد تک‌برگ قدیمی (آجری‌رنگ) و اسناد جدید (سبزرنگ) تفکیک قائل شد. اسنادی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند، مشمول الزامات سخت‌گیرانه قانون جدید هستند.»

خطر از دست رفتن حق مالکیت

این استاد حقوق ثبت در هشدار جدی خود به شهروندان گفت: «اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد و معامله‌ای برای آن به‌صورت مبایعه‌نامه عادی انجام شود، در صورت بروز اختلاف، این قرارداد در محاکم برای اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی اعتبار نخواهد داشت. در این حالت، خریدار ممکن است تنها بتواند مبلغ پرداختی خود را مطالبه کند، اما از انتقال سند ملک باز بماند.

وی در پایان از مشاوران املاک خواست تا با آگاهی از این قوانین، طرفین معامله را برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام، وضعیت ثبتی سند را بررسی کنند.