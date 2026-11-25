باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)،در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان پذیرفته‌شده در مدارس استعدادهای درخشان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اشاره به نقش اراده و پشتکار دانش‌آموزان اظهار داشت: موفقیت این عزیزان حاصل تلاش خودشان و همچنین حمایت و تدبیر خانواده‌های آنان است.

وی با اشاره به دشواری‌ها و محدودیت‌هایی که برخی دانش‌آموزان در مسیر تحصیل با آن مواجه هستند، افزود: این دانش‌آموزان با وجود شرایط سخت توانسته‌اند به موفقیت دست یابند و این افتخار، آغاز مسیر رشد و پیشرفت آنان است.

متقی‌فر با تأکید بر رویکرد کمیته امداد در حمایت از دانش‌آموزان مستعد تصریح کرد: همان‌طور که رئیس کمیته امداد تأکید کرده‌اند، افتخار ما خدمت به فرزندان این سرزمین است و هیچ منتی در حمایت از دانش‌آموزان نداریم؛ چراکه تلاش می‌کنیم استعداد‌های آنان به دلیل محدودیت‌ها نادیده گرفته نشود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اشاره به نقش شهدا و رهبران انقلاب در حمایت از محرومان خاطرنشان کرد: همه حمایت‌ها و اقدامات امروز را مدیون شهدا، امام شهدا و مقام معظم رهبری هستیم که همواره پشتیبان رشد و پیشرفت این فرزندان بوده‌اند.

وی در پایان خطاب به دانش‌آموزان پذیرفته‌شده در مدارس سمپاد گفت: از شما می‌خواهیم با خود عهد ببندید که در مسیر خدمت به مردم و کشور عزیزمان ایران گام بردارید و با تلاش و موفقیت، در شکوفایی و پیشرفت ایران سهیم باشید.

گسترش مأموریت سمپاد فراتر از مدارس اختصاصی

امید نقشینه، معاون سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، نیز در این مراسم اظهار داشت: دانش‌آموزانی که با تلاش مضاعف و با وجود کمبود‌ها به این موفقیت دست یافته‌اند، قدر موفقیت خود را بیشتر می‌دانند و قطعاً در آینده اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

وی با اشاره به شعار سمپاد مبنی بر اینکه «نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری است»، افزود: در سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم مسیر ورود و رشد دانش‌آموزان مستعد را هموارتر کنیم و در این زمینه موفقیت‌هایی نیز به دست آمده است.

نقشینه با بیان اینکه همه دانش‌آموزان مستعد کشور امکان ورود به مدارس سمپاد را پیدا نمی‌کنند، تصریح کرد: ممکن است برخی از دوستان و همکلاسی‌های شما با وجود برخورداری از استعداد و توانایی بالا، به دلیل اختلافی اندک در آزمون پذیرفته نشده باشند؛ اما این به معنای پایان ارتباط آنان با سمپاد نیست.

وی ادامه داد: از چند سال گذشته، مأموریت سمپاد گسترده‌تر شده و علاوه بر فعالیت در مدارس اختصاصی خود، دانش‌آموزان مستعدی را که در مدارس دیگر تحصیل می‌کنند نیز مورد حمایت قرار می‌دهد.

معاون سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به اجرای طرح «مأموریت فراگیر سمپاد» خاطرنشان کرد: این مأموریت در مدارس سمپاد در حال تقویت و پیگیری است و دانش‌آموزان می‌توانند پس از ورود به مدارس، از مدیران و معلمان خود بخواهند زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد خارج از مدارس سمپاد را در برنامه‌های فوق‌برنامه فراهم کنند.

نقشینه با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان پذیرفته‌شده گفت: شما در جمعی از دانش‌آموزان مستعد قرار می‌گیرید که علاوه بر توانایی یادگیری سریع‌تر و عمیق‌تر، می‌توانند از همین سن در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: بخشی از برنامه‌های سمپاد برای دانش‌آموزان مدارس دیگر، با مشارکت دانش‌آموزان سمپادی اجرا می‌شود و آنان در زمینه‌های علمی، اجرایی و آموزشی به سایر دانش‌آموزان کمک می‌کنند.

نقشینه در پایان تأکید کرد: انتظار داریم دانش‌آموزان سمپادی از همین امروز در کنار تلاش برای موفقیت فردی، برای رشد و پیشرفت دوستان خود نیز تلاش کنند؛ چراکه توجه به دیگران و کمک به شکوفایی استعداد‌های آنان، زمینه‌ساز رشد علمی و تربیتی بیشتر خود دانش‌آموزان نیز خواهد بود.

مسئولیت اجتماعی نخبگان؛ الگو بودن برای دیگران

سیدرضا حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، نیز در این مراسم اظهار داشت: همه افراد در مسیر زندگی با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند؛ از مشکلات خانوادگی و مالی گرفته تا محدودیت‌های جغرافیایی و دسترسی نداشتن به آموزش باکیفیت، اما آنچه دانش‌آموزان موفق را به این جایگاه رسانده، تلاش مستمر، هدفمندی و انگیزه آنان بوده است.

وی افزود: دانش‌آموزان با وجود خستگی‌ها و موانع، برای رسیدن به هدف خود جنگیده‌اند و همین تلاش است که به موفقیت آنان معنا و ارزش بیشتری می‌بخشد.

حسینی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان نخبه تصریح کرد: شما تنها متعلق به خود، خانواده یا شهر خود نیستید، بلکه الگوی بخش قابل توجهی از جامعه به شمار می‌روید. موفقیت شما می‌تواند به دیگران جرئت تلاش کردن بدهد و به دانش‌آموزانی که با مشکلات مشابه مواجه هستند، نشان دهد که رسیدن به قله‌های موفقیت امکان‌پذیر است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دانش‌آموزان سمپادی باید به ستاره‌هایی تبدیل شوند که دیگران با نگاه به مسیر آنان، راه پیشرفت خود را پیدا کنند و اعتمادبه‌نفس لازم برای حرکت و تلاش را به دست آورند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فرصت‌های برابر آموزشی گفت: تجربه نشان داده است که موفقیت دانش‌آموزان مستعد در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه و موفقیت‌های بیشتر در سال‌های آینده شود؛ ازاین‌رو، مسئولیت دانش‌آموزان موفق در کمک به رشد سایر استعداد‌ها اهمیت بیشتری دارد.

حسینی با قدردانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) برای توجه به دانش‌آموزان مستعد و برگزیدگان المپیاد‌های علمی خاطرنشان کرد: امسال پنج نفر از برگزیدگان علمی کشور از مجموعه دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد بودند که یکی از آنان موفق به کسب مدال طلای کشوری المپیاد علمی شد؛ این موفقیت نمونه‌ای ارزشمند از امیدآفرینی در سطح کشور است.

وی افزود: این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که با فراهم شدن زمینه حمایت و تلاش دانش‌آموزان، استعداد‌های درخشان می‌توانند از شرایط دشوار عبور کرده و به موفقیت‌های بزرگ دست یابند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در پایان از دانش‌آموزان خواست در کنار ادامه تلاش علمی، به مناطق و شهر‌های خود بازگردند و با انتقال تجربه و تقویت فرهنگ علمی، زمینه موفقیت دانش‌آموزان بیشتری را فراهم کنند.