باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بختیار خلیقی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه استانی فرش دستباف کردستان که با حضور سرپرست مرکز ملی فرش ایران برگزار شد، اظهار کرد: فرش آهنین یا فولادین بیجار به‌عنوان یکی از مقاوم‌ترین فرش‌های تولیدی کشور و جهان شناخته می‌شود و فرش سنندج نیز با طرح‌ها و نقوش منحصربه‌فردی همچون گل‌وکیلی، هشت‌گل، میرزا عی، ماهی‌درهم، کلاه‌فرنگی و قندیل، از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای در بازار‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و ارزش هنری فرش کردستان افزود: هر یک از نقوش و طرح‌های فرش استان دارای هویت و تاریخچه‌ای خاص است و این ویژگی‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های بومی منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، برگزاری ۱۹ نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در استان، راه‌اندازی کارگزاری صدور شناسنامه فرش دستباف در منطقه غرب کشور با قابلیت صدور شناسنامه بین‌المللی و انتخاب کردستان به‌عنوان زنجیره منتخب استانی را از جمله اقدامات انجام‌شده برای توسعه این صنعت عنوان کرد.

خلیقی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی کردستان تصریح کرد: هم‌جواری استان با اقلیم کردستان عراق، فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری، توسعه صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی فرش فراهم کرده است که باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

وی احداث محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان را نیز زمینه‌ساز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف دانست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در ادامه با تشریح مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه گفت: تحریم‌های خارجی و تأثیر آن بر بازار‌های صادراتی، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای بازاریابی و بازارسازی، ضعف تبلیغات در بازار‌های داخلی و خارجی، مشکلات رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی و شناخت ناکافی از سلیقه و نیاز بازار‌های هدف، از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فرش دستباف است.

وی نبود حمایت‌های کافی بیمه‌ای از قالیبافان، حضور فرش‌های وارداتی در بازار داخلی، صادرات مواد اولیه از جمله پشم خام، ضعف در توسعه بازار و بازاریابی دیجیتال و کمبود تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد.

خلیقی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های عملی برای رفع این موانع خاطرنشان کرد: اعزام هیئت‌های تجاری به کشور‌های منطقه، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از قالیبافان، تسهیل فرآیند صادرات و توسعه بازاریابی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه قرار گیرد.

وی در پایان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان حوزه فرش شد و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند زمینه رونق تولید، افزایش صادرات، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه فرش دستباف کردستان در بازار‌های داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.