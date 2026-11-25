باشگاه خبرنگاران جوان - با شروع حرکت دولت یمن به سمت اخراج مزدوران سعودی-اماراتی، دشمنان انصارالله تصور نمی‌کردند که نیرو‌های مردمی این کشور، بتوانند با سرعت و موفقیت بالا، به پیروزی‌های مهم میدانی دست پیدا کنند.

یکی از مهم‌ترین نقاط استراتژیک این میدان، منطقه مخا است. کنترل دولت یمن بر این منطقه، به معنی کنترل دقیق‌تر بر تنگه حیاتی باب المندب است. روزنامه بریتانیایی گاردین کنترل ساحل دریای سرخ از سوی انصارالله را «فاجعه‌ای راهبردی» برای عربستان سعودی و آمریکا توصیف می‌کند.

منابع اسرائیلی نیز درباره پیامد‌های کنترل مناطق بیشتری از ساحل غربی یمن در دریای سرخ از سوی نیرو‌های مسلح یمن هشدار داده و نسبت به تأثیر این تحول بر کشتیرانی مرتبط با اسرائیل ابراز نگرانی کرده‌اند.

اما موفقیتی که در روز‌های اخیر رخ داده و به «شکار شیرین یمنی‌ها» تعبیر می‌شود، ضریب پیروزی در مخا را دوچندان کرده است.

دولت یمن به‌تازگی انباری از مهمات در مخا را تصرف کرد. تصاویر و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که این انبار‌ها صرفا چند محموله مهمات سبک نیست؛ بلکه بخشی از شبکه تدارکاتی گسترده‌ای بود که به گفته مقام‌های یمنی، طی سال‌ها برای تجهیز نیرو‌های مورد حمایت عربستان ایجاد شده بود.

در این تصاویر، جعبه‌های سلاح، موشک، مهمات توپخانه، خودرو‌های حامل تجهیزات و محموله‌های بزرگ نظامی دیده می‌شود. یک منبع در وزارت دفاع دولت صنعا گفته که آنچه منتشرشده، تنها بخش کوچکی از غنائم به‌دست‌آمده از چند اردوگاه نظامی است و حجم واقعی تجهیزات بسیار بیشتر از تصاویر نمایش‌داده‌شده هستند.

رهبر شهید انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۸ فرموده بودند: «کشوری در این منطقه و شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد است، هم دیکتاتور است، هم ظالم است، هم وابسته و هم فاسد است. برای این دولت، امکانات هسته‌ای فراهم می‌کنند. اعلام کردند که مراکز تولید موشک برایش درست می‌کنند. البته اگر بسازند هم، بنده شخصا ناراحت نمی‌شوم. چون میدانم اینها ان‌شاءالله در دوران نه‌چندان دور، به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد.»

پیش‌ازاین نیز، پیش‌بینی‌های دیگری از رهبر شهید انقلاب در دوران جنگ به وقوع پیوسته بود.

ایشان در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ در واکنش به ادعای ضعیف شدن ایران از سوی صهیونیست‌ها فرموده بودند: «آن متوهم خیالباف اعلام کرد که ایران ضعیف شده؛ آینده نشان خواهد داد چه کسی ضعیف شده است. صدام هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده، حمله را شروع کرد. ریگان نیز به تصور ضعف ایران، آن کمک‌های آن‌چنانی را به رژیم صدام انجام داد. آنها و ده‌ها متوهم دیگر به درک واصل شدند و رژیم اسلامی روزبه‌روز رشد پیدا کرد. من به شما عرض می‌کنم این تجربه، این بار هم به فضل الهی تکرار خواهد شد.»

این موضوع، پس از ۵ ماه، در میدان جنگ ۱۲ روزه به وقوع پیوست و در جنگ فعلی نیز به‌وضوح ادامه دارد.

منبع: فارس