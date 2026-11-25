باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های معاند در داخل کشور به صورت رسمی نیروی استخدامی ندارند، آنها از ظرفیت کاربران عادی در فضای مجازی استفاده می‌کنند، کاربرانی که با هدف دیده شدن یا صرفا برای تفریح، ویدئو‌ها و تصاویری از حوادث، مشکلات شهری یا حتی مسائل امنیتی را برای رسانه‌های بیگانه ارسال می‌کنند و رسانه‌های بیگانه نیز با بازنشر گسترده این محتواها، این افراد را تشویق می‌کنند تا نقش یک پادوی مجازی را برایشان ایفا کنند.

تحلیل تکنیک

در حوزه جنگ‌های هیبریدی، رسانه‌های بیگانه از تکنیک استخراج محتوای غیررسمی برای تغذیه چرخه اخبار خود بهره می‌گیرند. این تکنیک بر پایه تبدیل کردن کاربران عادی به پادو‌های سایبری و ایجاد یک شبکه اطلاعاتی غیررسمی و بدون ساختار استوار است که در آن، رسانه بیگانه بدون تحمل ریسک‌های حقوقی یا عملیاتی، از ظرفیت پادو‌های مجازی برای بازتولید روایت‌های منفی و ایجاد بحران‌های ساختگی استفاده می‌کند.

در این فرآیند، رسانه‌های بیگانه بدون نیاز به داشتن شبکه لجستیکی یا خبرنگاران میدانی در داخل کشور، از طریق بازنشر محتوا‌های تولید شده توسط شهروندان، اعتبار خبری خود را تامین می‌کند و با ایجاد فضای تشویقی مانند لایک، بازنشر یا ذکر نام کاربر در رسانه، این افراد را به سمت سوژه‌سازی از مشکلات داخلی و ارسال محتوا سوق می‌دهند تا کاربران ناآگاه، ناخواسته نقش تامین‌کننده محتوای میدانی جنگ روانی دشمن را ایفا کنند.

نمونه‌های واقعی

رسانه‌های بیگانه با بازنشر محتوا‌های تولید شده توسط کاربران و قرار دادن آنها در قالب گزارش‌های خبری جدی، به این کاربران اعتبار کاذب می‌دهند تا در چرخه ارسال محتوا‌های مشابه، فعال‌تر شوند، تکنیکی که خصوصا در سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌های فارسی زبان معاند، به فراوانی از آن استفاده کرده‌اند.

۱. در زمان بحران‌های اجتماعی و ناآرامی‌ها: استفاده از تصاویر و ویدئو‌های ارسالی کاربران از محل درگیری‌ها یا تجمعات، جهت ساخت روایت‌های متناقض و ایجاد تزلزل در باور‌های عمومی.

۲. در زمان حملات و رویداد‌های امنیتی: استفاده از تصاویر ثبت شده توسط کاربران از محل اصابت حملات یا آسیب‌های ساختاری، برای تاکید بر ضعف امنیتی و ایجاد وحشت جمعی.

۳. در اعتراضات اقتصادی و صنفی: بازنشر محتوای مربوط به تحصن‌ها یا اعتراضات صنفی جهت تبدیل یک مسئله اقتصادی به یک بحران سیاسی و بی‌ثباتی ساختاری.

چگونه فریب نخوریم؟

۱. بررسی منبع مقصد: پیش از هرگونه تعامل یا ارسالِ محتوا، ماهیت رسانه مقصد را از منظر سیاسی و جهت‌گیری‌های رسانه‌ای بررسی کنید.

۲. خودکنترلی در بازنشر: از بازنشر محتوا‌هایی که صرفا با هدف تحریک هیجانات عمومی یا بزرگ‌نمایی مشکلات گذرا تولید شده‌اند، پرهیز کنید تا در دام تبدیل شدن به پادو قرار نگیرید.

۳. آگاهی از نقش: درک این مطلب که ارسال محتوا به رسانه‌های بیگانه فراتر از یک فعالیت ساده، می‌تواند به معنای مشارکت در یک چرخه اطلاعاتی برای تامین منافع دشمن باشد و برای ارسال کننده تبعات حقوقی و قضایی خواهد داشت.

پی نوشت: به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه مستوجب حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی است و اگر این عمل به قصد همکاری با دولت متخاصم تعبیر شود، مجازات می‌تواند تا سرحد اعدام و توقیف اموال تشدید شود.

تکنیک بعدی که از آن خواهیم نوشت تکنیک سقوط دراماتیک است.

نویسنده: سید رضا کریمی