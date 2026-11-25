باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، با ارائه نمایشی قدرتمند و برتری قاطع مقابل تیم ملی عربستان، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد.

شاگردان علی نادری در این دیدار موفق شدند با نتیجه ۶ بر صفر عربستان را شکست دهند و با اقتدار راهی جمع چهار تیم برتر مسابقات شوند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که مرحله گروهی را با سه پیروزی متوالی مقابل افغانستان، ویتنام و لبنان و با ثبت ۲۶ گل زده به پایان رسانده بود، در نخستین دیدار مرحله حذفی نیز عملکرد درخشانی داشت تا همچنان یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی آسیا باشد.

بر اساس برنامه مسابقات، ملی‌پوشان ایران روز جمعه در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف برنده دیدار تیم‌های لبنان و بحرین خواهند رفت. این دو تیم از ساعت ۱۳:۳۰ امروز برای تعیین حریف ایران در جمع چهار تیم برتر آسیا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در شرایطی به نیمه‌نهایی رسیده که به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود در آسیاست و حالا تنها دو پیروزی دیگر تا رسیدن به جام قهرمانی فاصله دارد.