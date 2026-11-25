باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - علی نوذرپور امروز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان با بیان اینکه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی در حال حاضر ۵۲ طرح در دست اجرا در سطح کشور دارد، اظهار کرد: این پروژه ها در حوزه های مختلف است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تاسیسات عمومی و دولتی ۳۲ پروژه از این مجموع طرح های بیمارستانی است، افزود: سه پروژه بیمارستانی مربوط به استان گیلان است که این طرح طی دو سال گذشته، پیشرفت خوبی داشته اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تاسیسات عمومی و دولتی، با اشاره به بهره برداری از مرکز قلب بیمارستان تالش، تصریح کرد: بخش الحاقی بیمارستان لنگرود نیز دارای پیشرفت ۸۲ درصدی بوده و تا دهه فجر سال جاری، به بهره بردار تحویل داده می شود.

نوذرپور از تخصص اعتبارات دولتی مناسب برای تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت خبر داد و خاطر نشان کرد: امیدواریم با اهتمام کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای تامین اعتبارات، شاهد تحویل این طرح به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان طی ۶ ماه تا یک سال آینده باشیم.