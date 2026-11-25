باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز»، با تشریح دستاوردهای استان در اجرای پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت، از سهم چشمگیر البرز در این طرح کلان ملی خبر داد.

وی با اعلام این آمار که از مجموع حدود ۷۵۰ میلیون اصله نهال تولید شده در کشور طی سه سال گذشته، بیش از ۲۵۰ میلیون اصله در البرز تولید شده است، گفت: «این موفقیت بزرگ با تکیه بر ظرفیت و توانمندی بالای بخش خصوصی استان به دست آمده است؛ به‌طوری‌که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بخشی از نهال مورد نیاز استان‌های همجوار از جمله تهران نیز از این خط تولید تأمین می‌شود.

توزیع و آمادگی نهال‌ها برای کاشت

این مسئول با اشاره به آمار توزیع نهال‌ها افزود: «تاکنون حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال در داخل استان و حدود ۹۰۰ هزار اصله به خارج از استان ارسال شده است. همچنین در حال حاضر حدود دو میلیون اصله نهال دیگر نیز برای توزیع و کاشت در مناطق مستعد استان آماده است.

وی با تأکید بر اینکه در درختکاری صرفاً کاشت نهال اهمیت ندارد، خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی شرایط آبیاری، مراقبت و نگهداری از ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد و البرز با داشتن حدود ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ملی، نیازمند مشارکت همگانی دستگاه‌ها و مردم در حفظ این فضای سبز است.»

معرفی گونه‌های مقاوم و کم‌آب‌بر

مدیرکل منابع طبیعی البرز در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب اظهار کرد: «برای فضاهای شهری و مسکونی باید از گونه‌های مقاوم در برابر کم‌آبی استفاده کرد؛ در همین راستا، گونه‌هایی چون "زبان‌گنجشک" و "زیتون تلخ" که توسط شهرداری‌ها کاشته شده‌اند، نتایج مطلوبی در منظر شهری داشته‌اند.

راه‌اندازی «پارک زندگی» در البرز

وی در بخش پایانی سخنان خود از اجرای طرح جدید «پارک زندگی» یا «پارک تولدی نو» خبر داد و گفت: «با همکاری شهرداری کمالشهر، عرصه‌ای در پارک جنگلی هلجرد به این طرح اختصاص یافته است تا خانواده‌ها بتوانند به مناسبت‌های مختلف و به یاد عزیزانشان، نهالی بکارند و در نگهداری آن مشارکت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که این طرح از روز مادر (نهم آذر) به‌طور رسمی کلید بخورد و پیوند عمیق‌تری میان مناسبت‌های عاطفی مردم و توسعه فضای سبز ایجاد کند.