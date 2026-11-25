باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان نخبه و استعداد‌های درخشان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و شهدای جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب اظهار داشت: شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در میناب، اوج مظلومیت ملت ایران است؛ دانش‌آموزانی که با وجود آگاهی دشمن از حضور آنان در مدرسه، هدف حمله قرار گرفتند و این جنایت در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان امروز، خون‌خواهان شهدای دانش‌آموز هستند، افزود: شما باید با یک دست قلم و با دست دیگر پرچم ایران را در دست بگیرید؛ چراکه عشق به وطن از نشانه‌های ایمان است و هرچه ایمان انسان قوی‌تر باشد، در دفاع از وطن و ایران اسلامی استوارتر خواهد بود.

بختیاری با بیان اینکه آینده کشور در دست دانش‌آموزان و استعداد‌های برتر است، گفت: دشمنان از علم‌آموزی و پیشرفت نوجوانان و جوانان ایرانی هراس دارند و یکی از دلایل دشمنی استکبار جهانی با ملت ایران، همین تلاش برای دستیابی به علم و دانش است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نقش دانش‌آموزان نخبه در پیشرفت کشور تصریح کرد: استعداد‌های درخشان با تلاش، اراده و تحمل سختی‌ها به این جایگاه رسیده‌اند و باید بدانند که عزت و آینده ایران در گرو کوشش و توانمندی آنان است.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با تنبلی و بی‌کاری گفت: در نگاه دینی، تنبلی و بی‌تحرکی از عوامل فساد و عقب‌ماندگی است. انسان با اراده، تلاش و حرکت در مسیر هدف می‌تواند به افتخار برسد و وعده الهی نیز پشتیبانی از کسانی است که در مسیر درست تلاش می‌کنند.

بختیاری همچنین با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان نخبه خاطرنشان کرد: علم و استعداد باید در خدمت جامعه قرار گیرد. دانش‌آموزان برتر باید در کنار پیشرفت علمی، در گره‌گشایی از مشکلات مردم و کمک به نیازمندان نیز پیشگام باشند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه کمیته امداد خود را خدمتگزار دانش‌آموزان مستعد می‌داند، متذکر شد: حمایت از شما و فراهم کردن زمینه توانمندسازی‌تان وظیفه ما است؛ چراکه توانمندسازی، راهی عزتمندانه برای مقابله با فقر است و دانش‌آموزان نخبه می‌توانند با علم، تلاش و مسئولیت‌پذیری، آینده‌ای روشن برای ایران بسازند.