باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه ئی در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان کرمان در طرح اخیر ارتقای امنیت اجتماعی که با اعزام سحرگاهی ده‌ها تیم گشت انتظامی و یگان امداد به نقاط از قبل شناسایی شده همراه بود حسب اقدامات اطلاعاتی کلانتری ۱۸ از حضور شمار زیادی خودروی سوخت بر در یکی از نقاط جاده قدیم ماهان مطلع و به سرعت عازم این محل شدند.

وی افزود: طی این عملیات ضربتی ۵۲ متهم و ۴۱ دستگاه انواع خودروی سواری حاوی مشک‌های گازوئیل و بنزین که جهت رد و بدل محموله‌های سوخت و بارگیری نهایی به مقصد شرق کشور در این محل گرد هم آمده بودند غافلگیر و در مجموع ۸هزار لیتر بنزین و ۱۲ هزار لیتر گازوئیل از خودرو‌های آماده حرکت آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: طی این عملیات ضربتی ۴۱ دستگاه خودروی سواری سوخت بر حامل مشک و جاساز‌های پلاستیکی توقیف و متهمان که برای انتقال این محموله‌های خطرساز سوخت، راهی جاده‌های حوزه خروجی شرق استان بودند با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.





