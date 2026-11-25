باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد شریفی‌پور اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی و حفاظت از منابع طبیعی، نیرو‌های یگان حفاظت این اداره‌کل موفق به کشف و ضبط چهار تن مقطوعات چوبی قاچاق در چند شهرستان استان شدند.

وی افزود: حدود ۲ تن چوب جنگلی از نوع بلوط که به‌صورت غیرمجاز در محدوده روستای «خیرآباد» مریوان دپو شده بود، توسط نیرو‌های یگان حفاظت کشف و به اداره منابع طبیعی منتقل شد و عامل نگهداری این محموله نیز شناسایی و برای رسیدگی قانونی، پرونده تخلف برای وی تشکیل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: در شهرستان سقز نیز یک دستگاه خودروی وانت سایپا حامل مقطوعات چوبی از نوع بید که به دستور توقف مأموران منابع طبیعی شهرستان بوکان بی‌توجهی کرده و در مسیر بوکان ـ سقز در حال تردد بود، با همکاری نیرو‌های منابع طبیعی سقز، مأموران انتظامی و هماهنگی مراجع قانونی متوقف و برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.

شریفی‌پور اضافه کرد: همچنین حدود ۲ تن مقطوعات چوبی از نوع بید که با یک دستگاه خودروی نیسان از دیواندره به مقصد بیجار حمل می‌شد، با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی «نجف‌آباد» شناسایی و توقیف شد و خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافت.

وی یادآور شد: در شهرستان دیواندره نیز پس از شنیده‌شدن صدای اره موتوری در محدوده درختان حاشیه رودخانه روستای «قشلاق سفید»، نیرو‌های یگان حفاظت به محل اعزام شدند که متخلفان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند، اما مقطوعات چوبی دپو شده و ۲ دستگاه اره موتوری رهاشده در محل کشف و ضبط شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی استان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، حمل یا نگهداری غیرقانونی محصولات جنگلی، موضوع را به نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.