باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک اپستین، برادر جفری اپستین، مجرم و قاچاقچی آمریکایی، بار دیگر با استناد به آنچه تناقض‌های اساسی در نتایج کالبدشکافی و تصاویر دوربین‌های مداربسته توصیف کرده، درباره ابهامات مرگ برادرش در زندانی در نیویورک در ۱۰ اوت ۲۰۱۹، زمانی که در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق دختران بود، ابراز تردید کرد.

به گزارش مجله آمریکایی «نیوزویک»، تردید‌های مارک پس از بررسی پزشکی قانونی جدیدی که مایکل فریمن، سردبیر مجله «پزشکی قانونی و حقوقی»، انجام داده، بار دیگر قوت گرفته است. فریمن در این بررسی به این نتیجه رسیده که جراحات واردشده به اپستین احتمال قتل او را تقویت می‌کند؛ این در حالی است که روایت رسمی، مرگ او را خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن اعلام کرده است.

مارک در گفت‌و‌گو با تاکر کارلسون، مجری آمریکایی، در ۲۱ نوامبر، سه نکته را مطرح کرد که به گفته او با مبانی و شواهد مورد استناد در روایت رسمی مرگ برادرش در تضاد است.

کالبدشکافی جسد اپستین در ۱۱ اوت ۲۰۱۹، به دست کریستین رومان، پزشک قانونی، و با حضور مایکل بادن، کارشناس مستقل پزشکی قانونی که خانواده اپستین برای نظارت بر این روند از او کمک گرفته بود، انجام شد.

مارک می‌گوید این دو پزشک در آن زمان به او اطلاع دادند که نمی‌توان با قطعیت مرگ اپستین را ناشی از خودکشی دانست؛ زیرا جراحات مشاهده‌شده بیشتر به قتل شباهت داشت. به همین دلیل، علت و نحوه مرگ در گواهی اولیه فوت، «نیازمند بررسی بیشتر» اعلام شده بود.

نیوزویک اشاره می‌کند که در گزارش اولیه از وضعیت جسد اپستین، به‌جز اثری که طناب یا بند حلق‌آویز کردن روی گردن او بر جای گذاشته بود، هیچ جراحت دیگری ثبت نشده بود.

اما بررسی فریمن با همکاری آندرس اریکسون، کارشناس پزشکی قانونی، و با تکیه بر تصاویر کالبدشکافی و مدل‌سازی سه‌بعدی، از وجود جراحات دیگری پرده برداشت.

بر اساس ارزیابی این دو کارشناس، این جراحات شامل خونریزی عمیق در شانه چپ، آسیب‌هایی در صورت که ممکن است ناشی از ضربات باشند و نشانه‌هایی بود که آنها احتمال دادند آثار خراش ناخن در بالای محل قرارگیری بند دور گردن باشد.

سومین مورد مورد اعتراض، به اظهارات بیل بار، وزیر دادگستری پیشین آمریکا، مربوط می‌شود. او تاکید کرده بود که تصاویر دوربین‌های نظارتی، ورود یا خروج هیچ فردی به بخش محل نگهداری اپستین را در شب مرگ او نشان نمی‌دهد.

مارک به این نتیجه‌گیری اعتراض دارد و توضیح می‌دهد که دوربین اساسا در بخش محل نگهداری اپستین را نشان نمی‌داد و بخشی از راه‌پله منتهی به آن نیز خارج از محدوده تصویربرداری قرار داشت؛ بنابراین، نمی‌توان با قطعیت گفت هیچ‌کس از آن مسیر عبور نکرده است.

منبع: الجزیره