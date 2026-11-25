باشگاه خبرنگاران جوان – گیلان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، یکی از مقاصد مهم سفر در شمال کشور محسوب می‌شود و در بسیاری از ایام سال، به ویژه تعطیلات و مناسبت‌های مختلف، پذیرای جمعیت قابل توجهی از مسافران و گردشگران است.

افزایش جمعیت شناور استان در کنار جمعیت ثابت ساکن، تقاضا برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش می‌دهد؛ شرایطی که ضرورت توسعه مراکز بیمارستانی، افزایش تعداد تخت‌های بستری و تقویت امکانات تشخیصی و درمانی را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

در چنین شرایطی، تکمیل طرح توسعه بیمارستان پورسینای رشت می‌تواند بخشی از نیاز‌های درمانی مرکز استان را پاسخ دهد و با افزایش ظرفیت بستری و فراهم شدن امکان ارائه خدمات تخصصی و جراحی، به ارتقای توان خدمات‌رسانی نظام سلامت گیلان کمک کند. طرح توسعه بیمارستان پورسینا در رشت با ظرفیت ۳۵۰ تخت درمانی و پیش‌بینی ۱۷ اتاق عمل، پس از گذشت ۵ سال از آغاز عملیات اجرایی، تنها ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ طرحی درمانی که تکمیل آن به یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و می‌تواند بخشی از کمبود ظرفیت درمانی گیلان را جبران کند.

این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در قالب ۵ بلوک با زیربنای کل ۳۸ هزار و ۹۶۰ متر مربع در حال اجرا است؛ طرحی که با ظرفیت پیش‌بینی‌شده ۳۵۰ تخت درمانی و ۱۷ اتاق عمل، از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های درمانی مرکز استان گیلان به شمار می‌رود. این طرح درمانی هم اکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ اعتباری که تأمین آن می‌تواند زمینه تسریع در اجرای عملیات عمرانی و حرکت طرح به سمت تکمیل و بهره‌برداری را فراهم کند.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) در جریان سفر به گیلان با همراهی دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان اجرایی از طرح توسعه بیمارستان پورسینای رشت بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و نیاز‌های اعتباری این طرح قرار گرفتند.

بازدید از ساختمان جدید و پیگیری تجهیزات مرکز قلب غرب گیلان

دکتر ندا آخوندزاده، مسئول اورژانس بیمارستانی و بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج دانشگاه نیز با حضور در بیمارستان شهید نورانی تالش، از ساختمان جدیدالاحداث این مرکز به عنوان بیمارستان مرکز غرب گیلان بازدید و روند دریافت تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه آنژیوگرافی و سیتی آنژیو را پیگیری کرد. در این بازدید که با همراهی کارشناسان مربوطه انجام شد، دکتر آخوندزاده ضمن بررسی فضای فیزیکی ساختمان جدید بیمارستان، از بخش‌های دیالیز و شیمی‌درمانی بیمارستان شهید نورانی تالش نیز بازدید به عمل آورد و در جریان روند خدمت‌رسانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار گرفت.

پیگیری تأمین و نصب تجهیزات تخصصی ساختمان غرب، از جمله دستگاه آنژیوگرافی و سیتی آنژیو از محور‌های اصلی این بازدید بود. بیمارستان شهید نورانی تالش به عنوان مرکز درمانی غرب گیلان، با تکمیل تجهیزات ساختمان جدید، ظرفیت تبدیل شدن به قطب قلب و درمان بیماری‌های خاص در منطقه را دارد.

منبع: گیل‌وب‌دا