باشگاه خبرنگاران جوان - محمدشهاب جلیلوند امروز چهارشنبه ۴ آذر در جمع خبرنگاران استان با اشاره به فلسفه شکل‌گیری گزینش در نظام اداری اظهار کرد: واگذاری مسئولیت‌های اداری به افراد شایسته یک ضرورت انکارناپذیر است و باید امانت کارگزاری نظام جمهوری اسلامی به کسانی سپرده شود که صلاحیت و توانمندی لازم برای خدمت به مردم را دارند.

وی خاطرنشان کرد: گزینش با دو مسئولیت مهم مواجه است؛ از یک سو باید از حق مردم برای برخورداری از کارگزاران شایسته دفاع کند و از سوی دیگر مراقب باشد با رد صلاحیت افراد شایسته، نظام اجرایی کشور را از خدمات آنان محروم نکند؛ بنابراین ارزیابی دقیق توانمندی‌ها و ویژگی‌های افراد و توجه هم‌زمان به حق‌الله و حق‌الناس از مسئولیت‌های اساسی گزینشگران است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با اشاره به اصلاح برخی رویه‌های گذشته تصریح کرد: در ابتدای دولت چهاردهم با چالش معرفی سه برابر ظرفیت مورد نیاز به فرایند گزینش در برخی دستگاه‌ها مواجه بودیم. برای نمونه در مواردی که قرار بود ۹۰ هزار معلم جذب شوند، حدود ۲۶۵ هزار نفر وارد فرایند گزینش می‌شدند و طبیعتاً دو سوم این افراد باید حذف می‌شدند، در حالی که رد شدن آن‌ها لزوماً به معنای نداشتن صلاحیت نبود.

وی بیان کرد: در دولت چهاردهم تلاش کردیم معیارهای گزینش را به سمت شایسته‌گزینی سوق دهیم و افراد را فارغ از قومیت، نژاد، زبان، مذهب و نگاه سیاسی بر اساس شایستگی‌هایشان ارزیابی کنیم. اعتقاد ما این است که تا جایی که امکان دارد باید زمینه حضور و فعالیت افراد در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

جلیلوند با اشاره به آمار پرونده‌های گزینش یادآوری کرد: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در نهاد گزینش کشور بررسی می‌شود که همه آن‌ها مربوط به استخدام نیروی جدید نیست و مواردی مانند تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد، انتقال و تغییر پست سازمانی را نیز شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم بیش از ۱۰۷ هزار پرونده با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند سیر مطالعاتی، اخذ تعهد و راهکارهای اصلاحی قانون تایید شدند. نگاه ما این است که اگر فردی دارای توانمندی‌های ارزشمند است، نباید به دلیل برخی کاستی‌های قابل اصلاح از چرخه خدمت خارج شود.

تغییر رویکرد نظارتی؛ از انتظار برای شکایت تا حضور میدانی در استان‌ها

جلیلوند با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی هیئت عالی گزینش کشور گفت: پیش از این بازرسی‌ها بیشتر حالت منفعل داشت و منتظر دریافت شکایت از سوی داوطلبان در تهران می‌ماندیم، اما در دوره جدید تصمیم گرفتیم با حضور در استان‌ها خودمان به دنبال شنیدن صدای مردم و بررسی مشکلات آنان باشیم.

وی تاکید کرد: استان ایلام یازدهمین مقصد سفرهای بازرسی هیئت عالی گزینش کشور بوده است. در این سفرها عملکرد هسته‌های گزینش، پرونده‌ها و شیوه‌های ارزیابی بررسی می‌شود و علاوه بر نظارت، آموزش همکاران و اصلاح رویه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با اشاره به نتایج این بازرسی در ایلام تشریح کرد: در جریان حضور گروه بازرسی در استانداری ایلام حدود ۱۳ تا ۱۴ شکایت دریافت شد که تعدادی از آن‌ها مربوط به وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی بود و با پیگیری همکاران در همان زمان رسیدگی و حل و فصل شد.

وی توضیح داد: حتی اگر قرار باشد صدای یک داوطلب در یکی از روستاهای شهرستان مهران را بشنویم، وظیفه داریم برای شنیدن درخواست او حضور پیدا کنیم. ما باید در میان مردم باشیم و مشکلات آنان را از نزدیک بشناسیم تا بتوانیم درباره پرونده‌ها با شناخت دقیق‌تری تصمیم بگیریم.

راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایت داوطلبان تا دی‌ماه

جلیلوند از راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایت‌های داوطلبان خبر داد و گفت: مقدمات این سامانه انجام شده و امیدواریم در دی‌ماه امسال از آن رونمایی کنیم. همچنین رمزینه پاسخ سریع یا QR کد در مراکز و هسته‌های گزینش نصب می‌شود تا داوطلبان بتوانند عملکرد کارگزاران گزینش را ارزیابی و شکایت‌های خود را به صورت برخط ثبت کنند.

وی ادامه داد: داوطلبان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و ارسال درخواست پستی به هیئت عالی گزینش کشور در نهاد ریاست‌جمهوری نیز می‌توانند شکایت‌های خود را مطرح کنند و همه درخواست‌ها برای رسیدگی به اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات ارجاع می‌شود.

تأکید بر سفارش‌ناپذیری در گزینش

دبیر هیئت عالی گزینش کشور در پاسخ به پرسشی درباره سفارش افراد در فرایند استخدام گفت: به مردم شهادت می‌دهم که در کار گزینش سفارش‌پذیر نیستیم و اکثریت قریب به اتفاق همکاران گزینشگر بر اساس ضوابط عمل می‌کنند.

وی افزود: البته ممکن است در موارد محدودی تخلف یا سفارش‌پذیری اتفاق بیفتد و یکی از اهداف بازرسی‌های استانی نیز شناسایی همین موارد است. در صورت احراز تخلف با افراد خاطی برخورد می‌کنیم و هیچ مماشاتی در این زمینه وجود ندارد.

ضرورت بازنگری در تحقیقات محلی

جلیلوند با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی شیوه‌های ارزیابی داوطلبان بیان کرد: در جریان بازرسی استان ایلام به این نکته رسیدیم که مسائل قومی و طایفه‌ای در برخی مناطق ممکن است بر قضاوت افراد درباره داوطلبان تاثیر بگذارد و اختلافات شخصی یا حسادت موجب ارائه اطلاعات نادرست درباره یک فرد شایسته شود.

وی افزود: تحقیقات محلی همچنان می‌تواند کارکرد داشته باشد، اما شرایط اجتماعی تغییر کرده و شناخت همسایه‌ها از یکدیگر مانند گذشته نیست. بنابراین نباید اظهارات افراد محلی را بدون بررسی دقیق مبنای قضاوت درباره صلاحیت داوطلبان قرار داد.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور اضافه کرد: معتقدیم در ارزیابی صلاحیت افراد باید توجه بیشتری به مصاحبه و بررسی مستقیم توانمندی‌های آنان داشته باشیم، زیرا در این روش داوطلب فرصت دارد قابلیت‌ها و شایستگی‌های خود را نشان دهد و امکان قضاوت دقیق‌تری درباره او فراهم می‌شود.