باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره محکومیت شرکت هواوی در آمریکا تاکید کرد: «دولت چین به‌شدت با سرکوب و محدودسازی شرکت‌های چینی از سوی آمریکا مخالف است.»

وی همچنین تاکید کرد که دولت چین «حمایت قاطعی از این شرکت‌ها برای دفاع از حقوق و منافع مشروعشان به عمل می‌آورد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که هیئت منصفه‌ای در آمریکا، شرکت بزرگ فناوری «هواوی» را به سرقت اسرار تجاری و دور زدن تحریم‌های ایران محکوم کرد.

شایان ذکر است که درگیری آمریکا با شرکت چینی هواوی تنها به پرونده نقض تحریم‌های ایران محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از رقابت گسترده واشنگتن و پکن بر سر فناوری، امنیت شبکه‌های ارتباطی و نفوذ اقتصادی در جهان است.

دولت آمریکا از سال‌ها پیش نسبت به فعالیت‌های هواوی و ارتباطات این شرکت با دولت چین ابراز نگرانی کرده و مدعی بوده است تجهیزات مخابراتی این شرکت می‌تواند امنیت شبکه‌های ارتباطی آمریکا را تهدید کند.

منبع: النشره