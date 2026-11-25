باشگاه خبرنگارن جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سهیل نادری جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در در اولین سمپوزیوم ملی محرک‌های عصبی غیر تهاجمی فرا جمجمه‌ای (نورومدولاسیون) گفت: محرک‌های عصبی فرا جمجمه‌ای (نورومدولاسیون) غیرتهاجمی در بازتوانی عملکرد مغز‌های آسیب دیده موثر است؛ نورومدولاسیون غیر تهاجمی روش‌های مداخله گری است که سلول‌های مغزی را باز تعریف و ترمیم خواهد کرد.

به گفته وی، درمان‌های جراحی در تروما و تصادفات انجام می‌شود؛ الان به دنبال بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تومور مغزی است. روش نوین محرک عصبی غیر تهاجمی سبب باز تعریف و ترمیم شدن شبکه‌های مغزی خواهد شد.

نادری بیان کرد: روش نوین نورومدلاسیون غیر تهاجمی در چند سال اخیر وارد کشور شده که ترکیبی از دانش پزشکی و تجهیزات پزشکی است و این روش در برخی از بیماری‌های اختلالات تشنجی، افسردگی و سکته‌های مغزی موثر است.

نادری تاکید کرد: در جراحی کودکان زیر یکسال ضایعه‌ای در مغز بیماران ایجاد نخواهد شد و یه صورت طبیعی التیام پیدا می‌کنند.

این جراح مغز و تعصاب تصریح کرد: روش نوین محرک‌های عصبی غیر تهاجمی برای درمان ضایعات ناشی از تومور‌های مغزی با تروما و تصادفات موثر است.

وی اضافه کرد: کارآزمایی بالینی این روش نوین محرک‌های غیر عصبی غیرتهاجمی (نورومدولاسیون غیر تهاجمی) در کشور و دنیا در حال انجام است.

در این سمپوزیوم ۲۰ سخنران، شش پنل تخصصی و شش کارگاه علمی برگزار خواهد شد.

در ادامه حسین حیدری دانشجوی تخصصی مغز و اعصاب گفت: روش محرک‌های عصبی غیر تهاجمی فرا جمجمه‌ای یک روش جدید در دنیا محسوب می‌شود. به گفته وی، این تجهیزات گران قیمت است و بیمارستان فیروزگر اولین مرکز درمانی است که این تجهیزات را تامین کرده است.