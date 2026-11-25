باشگاه خبرنگاران جوان - «هور در آتش» به تهیه کنندگی مهدی قلی پور چهارشنبه ۴ آذر ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم امده است: رحمت به خط مقدم منتقل شده و بابا عقیل به علت کهولت سن پشت جبهه مانده تا در انبار نان خدمت کند. بابا عقیل موقع مراجعت برای رحمت پیغام می‌فرستد تا او را ملاقات کند، اما با شروع حمله دشمن رحمت فرصت نمی‌یابد که به پشت جبهه حرکت کند. بابا عقیل تصمیم می‌گیرد به خط مقدم برود. یک جوان بسیجی به نام…

مهدی فقیه، محمدرضا رحمانی، محمدرضا مهدوی، علیرضا یزدان‌خواه در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است، بازپخش «هور در آتش» پنج شنبه ۵ آذر ماه در ساعت ۵ و ۱۳ خواهد بود.

منبع: شبکه نمایش