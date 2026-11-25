باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اقساط خودرو‌های فرسوده، با اشاره به روند تاریخی اسقاط خودرو در کشور گفت: تاکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که بیش از ۲۷ درصد این رقم در دوره سه‌ساله وزارت صمت محقق شده است.

حاتمی با بیان اینکه این دستاورد حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری مراکز اسقاط است که بدون پشتوانه و با اتکا به سرمایه خود وارد این فرایند شده‌اند، اظهار کرد: اتفاقی که در حوزه اسقاط خودرو رخ داده، در راستای منافع ملی، بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت بوده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته بعضاً شاهد رکود، کاهش یا کند شدن روند اسقاط بودیم، اما اتفاقی که در سال جاری رقم خورده، یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که در ماه گذشته نزدیک به ۲۸ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است، رقمی که پیش از این در روند ماهانه اسقاط کشور سابقه نداشته است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اقساط خودرو‌های فرسوده با اشاره به ضرورت تداوم این روند، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت ذی‌نفعان و مجموعه‌های مرتبط بتوانیم روند اسقاط را به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال، متناسب با هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، برسانیم.

آغاز برنامه اسقاط کشنده‌های بالای ۵۰ سال با مشوق صرفه‌جویی سوخت

حاتمی در ادامه با اشاره به برنامه نوسازی ناوگان سنگین کشور گفت: یکی از اتفاقات مهم در حوزه استفاده از مشوق‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت، ورود به فرایند اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است؛ موضوعی که طی حدود ۲۰ سال گذشته در زمینه بهره‌برداری از منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به شکل فعلی محقق نشده بود و اکنون برای نخستین‌بار در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در چارچوب ماده ۴ این مصوبه، برنامه خروج نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه کشنده با عمر بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل کشور در دستور کار قرار گرفته است که اجرای آن می‌تواند حدود ۵۴۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه داشته باشد.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اقساط خودرو‌های فرسوده با بیان اینکه این طرح علاوه بر صرفه‌جویی سوخت، به کاهش حوادث و آلودگی هوا نیز کمک خواهد کرد، اظهار کرد: امیدواریم این شیوه‌نامه در روز حمل‌ونقل توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود و پس از آن فرایند اسقاط کشنده‌های بالای ۵۰ سال آغاز شود.

حاتمی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت در نوسازی سایر بخش‌های ناوگان خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، از این منابع برای نوسازی خودرو‌های سواری و موتورسیکلت‌ها نیز استفاده کنیم و سازوکاری متناسب با خودرو‌های ورودی به ناوگان تعریف شود تا به ازای ورود خودرو‌های جدید، روند خروج خودرو‌های فرسوده نیز متناسب با آن تنظیم شود.