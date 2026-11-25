باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا غلامی از دستگیری سه متخلف در جریان ۲ عملیات جداگانه محیط‌بانان خبر داد و گفت: در این حوادث، یک محیط‌بان در جریان تعقیب خودروی شکارچیان از ناحیه کمر مجروح شد و لاشه یک رأس قوچ وحشی نیز کشف شد.

وی اعلام کرد: در نخستین حادثه، محیط‌بانان هنگام گشت‌زنی در زیستگاه‌های چرای شبانه آهوها، چند موتورسوار متخلف را شناسایی کردند که پس از تعقیب‌وگریز طولانی یکی از راکبان دستگیر شد.

سرپرست پارک ملی موته افزود: موتورسیکلت این فرد که آثار خون آهو بر آن مشاهده شده بود نیز توقیف شد و با توجه به احتمال شکار آهو، بررسی‌های تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

وی گفت: در عملیات دوم، محیط‌بانان براساس اطلاعات دریافتی از حضور شکارچیان متخلف در ارتفاعات مست‌کوه مطلع شدند که پس از شناسایی خودروی پژو آنان، تعقیب آغاز شد.

غلامی خاطرنشان کرد: متخلفان در جریان فرار ضمن تیراندازی، با خودرو قصد زیر گرفتن محیط‌بانان را داشتند که این اقدام به آسیب‌دیدگی یکی از نیروها از ناحیه کمر منجر شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی نیروهای انتظامی میمه، خودروی متخلفان متوقف و ۲ نفر دستگیر شدند و یک رأس قوچ وحشی نیز از آنان کشف شد.

سرپرست پارک ملی موته عنوان کرد: محیط‌بان مجروح برای دریافت خدمات درمانی به اورژانس انتقال یافت که خوشبختانه وضعیت جسمی وی مطلوب گزارش شده است و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.