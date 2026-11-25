باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ برای دریافت مالیات یکی از راهکار‌ها برای رهایی از روش‌های انسان‌محور مالیات‌ستانی است. در این چارچوب، مودیان نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و بر اساس گردش حساب‌شان مالیات پرداخت می‌کنند. این به معنای از بین بردن نقش انسان در روند‌های مالیاتی است که مثبت ارزیابی می‌شود.

هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در بخش‌های مختلف، از مالیات بر ارزش افزوده تا مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اجرای سازوکار‌هایی نظیر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور به شمار می‌رود. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور، ضمن کاهش وابستگی فرآیند‌های مالیاتی به تشخیص‌های فردی و ممیزمحوری، موجب تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی کسب‌وکار‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان و سهولت بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و تجاری خود ادامه دهند.

یکی از دستاورد‌های مهم هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار است. زمانی که فرآیند تشخیص، محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس اطلاعات شفاف، داده‌های معتبر و ضوابط مشخص و از پیش تعیین‌شده انجام شود، مودیان امکان برآورد دقیق‌تری از تعهدات مالیاتی خود خواهند داشت. این موضوع به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت نقدینگی و تصمیم‌گیری درباره توسعه فعالیت‌های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند و از مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و اختلافات طولانی‌مدت مالیاتی جلوگیری شود.

توسعه هوشمندسازی مالیاتی باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح محیط کسب‌وکار و حمایت از بخش مولد اقتصاد دنبال شود. اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۰ و تسری رویکرد‌های هوشمند به سایر پایه‌های مالیاتی، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، می‌تواند ضمن تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، فشار ناشی از فرآیند‌های پیچیده اداری را از دوش فعالان اقتصادی بردارد. نتیجه چنین تحولی، شکل‌گیری نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و قابل پیش‌بینی است که به جای ایجاد مانع برای تولید و سرمایه‌گذاری، به بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت اعتماد عمومی و رشد پایدار اقتصادی کمک می‌کند.

در همین رابطه شاهسواری با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود روند‌های حکمرانی کشور است، تصریح کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی زیر نظر وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور مثبت ارزیابی می‌شود و یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود روند‌های حکمرانی کشور است.

وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در بخش‌های مختلف از مالیات بر ارزش افزوده تا مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار کشور است و منجر به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: هر چقدر از روند‌های سنتی و ممیزمحور مالیات‌ستانی فاصله بگیریم، اعتماد مودیان به روند‌های مالیاتی کشور بیشتر می‌شود و با رضایت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.

وی ادامه داد: استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ برای دریافت مالیات یکی از راهکار‌ها برای رهایی از روش‌های انسان‌محور مالیات‌ستانی است. در این چارچوب، مودیان نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و بر اساس گردش حساب‌ های مالیات پرداخت می‌کنند. این به معنای از بین بردن نقش انسان در روند‌های مالیاتی است که مثبت ارزیابی می‌شود.