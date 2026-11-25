باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه‌های سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین گفت: استان قزوین با پیشینه‌ای درخشان در تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران زمین، گنجینه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی و مذهبی را در خود جای داده و با این حال، برخی زیرساخت‌های کلان فرهنگی و مذهبی در این خطه همچنان نیازمند توجه و توسعه است.

وی افزود: قزوین تاکنون از داشتن مکان مناسبی به عنوان مصلا بی‌بهره بوده، این شهر با تمام ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خود به شدت به یک مکان استاندارد برای برگزاری تجمعات، آیین‌های بزرگ و مرکز ثقل فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد که باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد.

نوذری در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های شهری و میراث فرهنگی قزوین، بیان کرد: در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری، بخشی از اعتبارات مربوط به طرح سنگ‌فرش جلوخان مسجدالنبی (ص) از محل اعتبارات ماده ۴۲ و با همکاری مشترک استانداری و شهرداری قزوین تأمین شده که اجرای آن نقش موثری در ساماندهی این محدوده تاریخی خواهد داشت.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به دستاورد‌های استان در زمینه ثبت جهانی آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: امسال موفق شدیم پرونده ارزشمند قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته به آن را در فهرست آثار تاریخی جهانی به ثبت برسانیم و برای سال آینده نیز ثبت جهانی مسجد جامع قزوین را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: فرآیند ثبت آثار تاریخی در سطح جهانی دوندگی و تلاش‌های فشرده‌ای را می‌طلبد، چرا که سهم کشور ما در این حوزه سالانه یک ثبت جهانی است؛ اما با توجه به اینکه سال آینده به نام ثبت مساجد تاریخی نام‌گذاری شده و مسجد جامع قزوین نیز از تمامی ظرفیت‌ها و معیار‌های لازم برخوردار است، امیدواریم با تأیید یونسکو این بنای باشکوه تاریخی را بتوانیم به ثبت جهانی برسانیم که بدون شک رویداد فرهنگی بزرگی برای قزوین خواهد بود و به بهترین نحو از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن بهره‌برداری خواهیم کرد.

نوذری به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی خانه‌های تاریخی استان اشاره کرد و ادامه داد: سایر پروژه‌های عمرانی و گردشگری استان، از جمله پروژه مرمت و احیای خانه تاریخی شهید چگینی، از طرح‌های مطلوب و اثرگذاری است که می‌تواند در معرفی اصالت و هویت معماری خانه‌های تاریخی قزوین بسیار مؤثر باشد، در همین راستا و طی اقدامات انجام شده ۲۹ قرارداد بی‌نام گردشگری در استان ثبت کردیم که تمامی آنها با محوریت تقویت زیرساخت‌های گردشگری انعقاد یافته‌اند.

استاندار قزوین با اشاره به دستاورد سفر‌های خارجی مدیریت ارشد استان برای جذب سرمایه‌گذار، تصریح کرد: سفر اخیر بنده به چین و مذاکرات صورت‌گرفته، در راستای جذب سرمایه‌گذاران چینی برای پروژه بزرگ گردشگری رزجرد قائم انجام شد تا گامی موثر در جهت معرفی قزوین به عنوان یک قطب برجسته گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی برداشته شود.

مصلای جدید قزوین با همکاری مسئولان ساخته شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری امام جمعه قزوین در مراسم آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه‌های سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین، ضمن قدردانی از مجموعه شورای اسلامی شهر، شهردار، استاندار، هیات امنای مسجدالنبی (ص) و ستاد نماز جمعه گفت: آبادسازی مساجد یکی از نشانه‌های بارز ایمان به خداست و نخستین وظیفه کارگزاران نظام اسلامی، تقویت رابطه مردم با پروردگار به شمار می‌رود که اقامه نماز و توسعه نمازخانه‌ها و مصلا‌ها مظهر این ارتباط است.

وی با اشاره به ویژگی‌های تاریخی مسجدالنبی (ص) به عنوان یادگار دوران قاجار و محل کنونی برگزاری نماز جمعه افزود: با وجود خدمات ارزنده پنجاه سال گذشته در آبادسازی اماکن مذهبی، قزوین از کمبود مصلای مناسب رنج می‌برد، برگزاری هفتگی نماز جمعه در این مسجد تاریخی مشکلاتی همچون کمبود پارکینگ و ازدحام در‌های ورودی و خروجی را به همراه داشته است که از اداره‌کل میراث‌فرهنگی انتظار داریم برای آسایش نمازگزاران همکاری بیشتری داشته باشد.

امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از پیگیری استاندار برای رفع نیاز شهر به مصلای جدید تصریح کرد: برای ساخت مصلا کاملا پای کار هستیم و امیدواریم با مکان‌یابی مناسب، عملیات اجرایی آن هرچه زودتر آغاز شود و به نتیجه برسد و همچنین آغاز عملیات اجرایی کف‌سازی جلوخان مسجدالنبی گامی ارزشمند است که امیدواریم سریع‌تر تکمیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر اهمیت رویکرد توحیدی در قرآن کریم بیان کرد: همه امور باید به سرآغاز الهی منتهی شود و در حوزه گردشگری نیز نباید اجازه دهیم حضور مسافران، فضای معنوی مساجد را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ از این رو تدوین و رعایت دقیق پیوست فرهنگی برای فضا‌های مذهبی و گردشگری یک ضرورت است.

منبع: ایرنا