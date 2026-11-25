باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «تسنیم» شبکه رادیویی قرآن، با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، این پیام را نقشه راه و ریل‌گذاری روشنی برای همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور دانست.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری مجدانه سیاست راهبردی افزایش جمعیت جوان با محوریت خانواده اظهار کرد: در این پیام، خطوط اصلی حرکت برای تحقق اهداف جمعیتی کشور مشخص شده و همه دستگاه‌ها و قوای کشور باید با اهتمام جدی، این سیاست را در دستور کار خود قرار دهند.

دستجردی با بیان اینکه در پیام رهبر معظم انقلاب به موضوعات زیربنایی و زیرساختی مؤثر بر ازدواج و فرزندآوری توجه ویژه‌ای شده است، افزود: تأمین مسکن، کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده‌ها، ارتقای سلامت فردی، تسهیل ازدواج در سن جوانی و ترویج فرهنگ خانواده‌محوری از جمله محورهای مهمی است که در این پیام مورد تأکید قرار گرفته است.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اینکه فرزندآوری در کشور ما عمدتاً در بستر ازدواج صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تسهیل ازدواج در سن جوانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان نسبت به تأخیر در ازدواج و پیامدهای آن برای فرزندآوری بی‌توجه بود. از همین رو، باید شرایطی فراهم شود که جوانان بتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند و از سلامت و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برخوردار باشند.

وی با استناد به نتایج پیمایش ملی سال ۱۴۰۲ در حوزه جمعیت گفت: بر اساس این پیمایش، میانگین تعداد فرزند ایده‌آل مورد نظر مردم ایران ۲.۵ فرزند بوده، در حالی که میانگین تعداد فرزندان متولدشده در کشور حدود ۱.۳۴ فرزند است. این آمار نشان می‌دهد میان خواست و تمایل مردم برای داشتن فرزند و شرایط واقعی تحقق آن فاصله وجود دارد.

دستجردی ادامه داد: مردم خودشان به داشتن دو یا سه فرزند و حتی بیشتر تمایل دارند و ضرورتی ندارد که بخواهیم این علاقه را در آنان ایجاد کنیم؛ بلکه باید به این تمایل پاسخ دهیم و موانعی را که بر سر راه خانواده‌ها قرار دارد، برطرف کنیم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جوانان در مسیر تشکیل خانواده اظهار کرد: اشتغال، درآمد پایدار و به‌ویژه مسکن از مهم‌ترین موانع ازدواج و فرزندآوری هستند. در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون زن و مرد جوان در سن باروری در کشور مجرد هستند و باید بررسی کرد که چرا این جوانان امکان ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی‌کنند.

دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر اینکه جوانان برای ازدواج به حداقل امکانات زندگی نیاز دارند، افزود: جوانی که قصد ازدواج دارد باید بداند کجا می‌تواند زندگی مشترک خود را آغاز کند و از چه درآمدی برای اداره زندگی برخوردار خواهد بود. بنابراین، فراهم کردن یک سرپناه و درآمد پایدار از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

دستجردی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وجود یک غفلت ممتد و خسارت‌بار در برنامه‌ریزی و مدیریت امور کشور در حوزه جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: امروز ضرورت بازگشت به مسیر صحیح در حوزه جمعیت برای همگان روشن شده است، اما این مسیر به همت قوی و اهتمام جدی نیاز دارد تا موانع پیش روی مردم برطرف و زمینه تحقق خواسته‌های آنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه تحقق سیاست‌های جمعیتی مسئولیت مشترک همه ارکان کشور است، گفت: دستگاه‌های اجرایی و دولتی، مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری، قوه قضائیه در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و همچنین دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، همگی در این زمینه مسئولیت دارند و باید برای اجرای راهبردهای ترسیم‌شده تلاش کنند.

دبیر ستاد ملی جمعیت در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت هماهنگ و جدی همه بخش‌ها برای تحقق اهداف جمعیتی کشور اظهار امیدواری کرد با اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینه تحقق امتداد نسلی ایرانیان در تراز تمدن نوین اسلامی فراهم شود.