باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - به تازگی ویدیویی از صحبت های رئیس نظام پزشکی کشور در خصوص راه اندازی رشته های پزشکی در دانشکده علوم پزشکی بهبهان، رئیس دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در این خصوص توضیحاتی ارائه داد.

محمد صباغان، رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان، روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به طرح برخی اظهارنظرها درباره کیفیت آموزش در این دانشکده گفت: متولی رشته‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و شورای گسترش است و ارزیابی تخصصی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی بر عهده این نهادهاست. در ارتباط با اظهارنظر مطرح‌شده نیز تماس گرفتم و پیگیری کردم؛ رئیس نظام پزشکی کشور گفت که منظور خاصی نداشته و تنها بر ضرورت بررسی بیشتر تأکید داشت.

او افزود: صلاحیت اظهارنظر درباره رشته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و نظام پزشکی است و اظهارنظر افرادی که در آن موضوع صلاحیت ندارند، مبنای ارزیابی نیست. واقعیت آن است که آزمون علوم پایه ما با نظارت نماینده ویژه سازمان برگزار شد و ۱۰۰ درصد دانشجویان ما در آن قبولی داشتند؛ دور دوم نیز ماه آینده برگزار می‌شود و کیفیت علوم پایه ما تأیید شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان ادامه داد: در خصوص مرحله «فیزیوپات» نیز ارزیابی‌هایی که چند ماه گذشته انجام شد بسیار دقیق بود و مکاتبات موجود است و تأییدیه مرحله فیزیوپات ما نیز به شاخص‌ها اضافه شده است. در کادر هیئت علمی علوم پایه بالای ۹۵ درصد و در حوزه بالین نیز تعداد اعضای هیئت علمی را افزایش داده‌ایم؛ ۳۹ ردیف هیئت علمی جدید به ما اضافه شده که اتفاق بسیار بزرگی است و امسال نیز ۱۴ مجوز جذب داریم. تعداد هیئت علمی از ۱۶ نفر در ابتدای حضورم در دانشکده به حدود ۸۰ نفر رسیده و در فراخوان جدید نیز در حال جذب هستیم.

صباغان با اشاره به وضعیت دانشجویان پزشکی گفت: در حال حاضر دانشجویان در مرحله آموزش هستند و تازه وارد شده‌اند. در رده‌بندی پژوهشی و رشته پزشکی، بیمارستان‌های ما آموزشی شده‌اند و مجوزهای سه‌ساله و چهارساله دریافت کرده‌ایم. در جلسه شورای گسترش وزارت، دانشکده‌های دیگر نیز تعریف شدند و وزارتخانه دنبال مستقل‌کردن ما خارج از دانشکده است. همچنین در همان جلسه، رشته فیزیوتراپی که چندین سال دنبال آن بودیم سال آینده به مجموعه دانشکده ما اضافه می‌شود و در کنار رشته علوم آزمایشگاهی قرار می‌گیرد. تعداد دانشجویان ما اکنون به حدود ۱۲۰۰ نفر رسیده است.

او اضافه کرد: این یعنی باید امکانات آموزشی و بیمارستانی را فراهم کنیم و طبیعتاً با چالش مواجه می‌شویم، اما قدمی است که برداشته‌ایم و باعث رشد می‌شود. وقتی دانشجوی پزشکی اینجا فارغ‌التحصیل شود، برای تأمین نیروی پزشک عمومی دیگر مشکل نخواهیم داشت. انتظار نداریم دانشگاهی که ۵۰ سال دانشجوی پزشکی تربیت کرده با ما که هنوز فارغ‌التحصیل نداشته‌ایم مقایسه شود؛ اتفاقاً باید حمایت شویم تا بتوانیم رشد کنیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان در خصوص فوتی دیالیزی اخیر در بهبهان نیز اظهار کرد: مشکلاتی که در این زمینه مطرح شد بررسی شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی صورت گرفته است. همچنین در حوزه نظام پزشکی مشکلات متعددی وجود دارد که تفکیک آن از مسائل دانشکده دشوار است و رسیدگی به آن موضوعات می‌تواند مؤثرتر از اظهارنظر درباره مسائلی باشد که مربوط به وزارت بهداشت است.

تجویز بی‌رویه دارو، درمان بیماری‌های ساده را سخت کرده است

محمد صباغان، در ادامه با اشاره به موضوع تجویز دارو و مقاومت باکتریایی اظهار کرد: تجویز نادرست دارو و مصرف بی‌رویه آن باعث مقاومت باکتریایی در بدن بیماران می‌شود؛ به‌گونه‌ای که یک بیماری ساده ممکن است با باکتری‌هایی مواجه شود که در کشورهای دیگر قابل درمان هستند، اما در بدن ما مقاوم شده‌اند. این یعنی هم مقاومت باکتریایی ایجاد کرده‌ایم و هم مقاومت بدن را نابود می‌کنیم.

او با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره تأمین دارو و هزینه‌های آن گفت: برخی داروها با همت و هزینه‌های میلیاردی تأمین می‌شوند و باید در مصرف آن‌ها دقت شود. همچنین درباره شرایط کنونی تأکید کرد: برخی موضوعات در شرایط فعلی نباید رسانه‌ای شود و باید مدیریت شود، زیرا طرح نادرست آن می‌تواند به مردم و نظام درمان آسیب بزند.