باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -سردار شجاعی‌نسب فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در هفته بسیج به سر می‌بریم، امام شهید نمادِ تفکر بسیجی بودند و اکنون این روحیه بسیجی در جای‌جای جامعه رخنه پیدا کرده و در پهنه سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز جاری است.

او افزود: همکاری و اتحاد بین نیرو‌های مسلح در استان بدون حاشیه و اختلاف برای تأمین امنیت مردم وجود دارد؛ خدمت به مردم جز با روحیه بسیجی محقق نمی‌شود و شهدای زیادی در این راه تقدیم شده، هیچ سلاحی روی زمین نمانده و نیرو‌ها برای خدمت به مردم جایگزین می‌شوند.

سردار شجاعی‌نسب بیان کرد: روحیه بسیجی با وجود تحریم‌ها، کشور را در برابر آسیب‌ها و تهدید‌ها حفظ کرده است، به این موضوع افتخار کرده و آن را رسالت خود می‌دانیم.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: با ارزیابی‌های رسمی که اتفاق افتاده و مرز و استانمان از استان‌های امن کشور است، اخیراً سفر وزیر کشور به استان را داشتیم و از خادمان مردم تقدیر شد؛ همچنین شاهد حضور تیم‌های متعددی از ستاد کل نیرو‌های مسلح برای بررسی وضعیت و گزارش بودیم که طبق جمع‌بندی‌شان، رضایت در حد عالی را داشتیم و به آمادگی نیرو‌های مسلح چندگانه اشاره شد.

او عنوان کرد: از ابتدای سال بیش از ۱۴ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است؛ مقابله با خودرو‌های شوتی، قاچاق سوخت، جعل، کلاهبرداری و سرقت در بالاترین حد خود است و در زمینه امنیت هیچ ارفاق و فروگذاری‌ای نداریم؛ مردم اطمینان داشته باشند در انجام وظیفه خود نسبت به آنها کوتاهی نکرده و جان خود را برای امنیت و آرامش مردم هدیه می‌کنیم.

سردار شجاعی‌نسب تصریح کرد: از مردم می‌خواهیم با توجه به اینکه در جنگ شناختی به سر می‌بریم، مراقب دسیسه‌های دشمن باشند و مراقب جنگ روانی دشمن باشیم، چراکه در جنگ سخت سرکوب شده و دنبال ایجاد جنگ نرم هستند. همچنین از دستگاه‌ها می‌خواهیم قدر مردم را دانسته و شرمنده آنها نشویم.