باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - طوبی غضنفری، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت، در مراسم افتتاحیه ششمین کنگره بین‌المللی و سی‌وهفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: فیزیوتراپی از جمله رشته‌هایی است که تمامی اقشار جامعه می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

به گفته وی، وزارت بهداشت تمامی رشته‌های توانبخشی را لازم و ضروری می‌داند و رویکرد معاونت آموزشی این وزارتخانه، گسترش رشته فیزیوتراپی و حمایت بیش از پیش از آن است.

غضنفری با اشاره به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی، گفت: نیاز جامعه به خدمات توانبخشی، به‌ویژه فیزیوتراپی، رو به افزایش است.

ضرورت رفع مشکلات دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی

در ادامه این مراسم، علیرضا اسپید، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، گفت: این رشته از برنامه‌ای مدون و نگاهی آینده‌نگر برخوردار است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفع تداخلات بین‌رشته‌ای و ورود انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به حوزه پیشگیری، با توجه به افزایش جمعیت سالمندی کشور ضروری است.

اسپید با اشاره به طرح موضوع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) در سال ۱۳۹۲ تاکید کرد:: امروز باید مشکلات و موانع موجود در این حوزه برطرف شود؛ چراکه جایگاه دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی در نظام سلامت تثبیت شده و دیگر نیازی به اثبات آن نیست.

سالمندی جمعیت و افزایش هزینه‌های نظام سلامت

در ادامه، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: توجه به خدمات بالینی از جمله سیاست‌های حوزه سلامت، به‌ویژه در دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

وی افزود: افزایش جمعیت سالمندی و نبود پوشش بیمه‌ای خدمات در منزل از جمله عواملی هستند که موجب افزایش هزینه‌های سلامت شده و می‌توانند به چالشی برای نظام سلامت کشور تبدیل شوند.

تلاش برای پذیرش ۱۸۵ دانشجوی دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی

در ادامه مراسم، اسماعیل ابراهیمی، دبیر بورد فیزیوتراپی با اشاره به محدودیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت:انشکده شماره ۲ توانبخشی در آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد.

به گفته وی، محدودیت‌ها در پذیرش دانشجوی رشته فیزیوتراپی موجب کاهش تعداد دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی شده است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم ظرفیت پذیرش ۱۸۵ دانشجو در مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی لحاظ شود.

گفتنی است، انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اهدای لوح تقدیر، از سال‌ها خدمات و تلاش‌های طوبی غضنفری در حوزه فیزیوتراپی قدردانی کرد.