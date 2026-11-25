باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، با اشاره به جایگاه علمی و فقهی آیت‌الله وحید خراسانی اظهار کرد: ایشان از شخصیت‌های برجسته در فقه، اصول و معارف اهل بیت(ع) بودند و از عمق علمی و قدرت تفکر بالایی در حوزه مسائل فقهی، اصولی و معارفی برخوردار بودند.

وی افزود: توفیق داشتم به مدت ۱۲ سال در محضر ایشان شاگردی کنم. ایشان صبح‌ها درس اصول و بعدازظهرها درس فقه داشتند و در مباحث علمی، دیدگاه‌های برخی از اصولیان و فقهای صاحب‌نظر و دشواراندیش، از جمله مرحوم آیت‌الله محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) را نیز مطرح می‌کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دشواری و عمق مباحث علمی آیت‌الله کمپانی بیان کرد: مرحوم محقق اصفهانی از اندیشمندانی بودند که فهم دقیق دیدگاه‌هایشان نیازمند توان علمی بالایی بود. همچنین نظریه اعتباریات علامه طباطبایی نیز در واقع از مباحث و اندیشه‌های استاد ایشان، آیت‌الله وحید خراسانی، تأثیر پذیرفته است.

خسروپناه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره دکتر مهدی گلشنی، استاد برجسته فیزیک و فلسفه علم، گفت: ایشان به مدت ۲۵ سال عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند و از شخصیت‌های علمی فرهیخته و دردمند کشور به شمار می‌رفتند.

وی با بیان اینکه استاد گلشنی در توسعه فیزیک در کشور و تأسیس و گسترش فلسفه علم نقش داشت، افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ایشان، موضوع گفت‌وگوی علم و دین بود. در دوره‌ای که برخی افراد پیش از انقلاب و در سال‌های ابتدایی پس از آن، همواره بر تعارض علم و دین تأکید می‌کردند، دکتر گلشنی در این زمینه نقش سازنده و مؤثری ایفا کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تربیت شاگردان متعدد از سوی این استاد فقید اظهار کرد: دغدغه‌های علمی و سیاستی دکتر گلشنی حتی پس از پایان عضویت ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ادامه داشت. بارها به‌صورت تلفنی یا حضوری با من تماس می‌گرفتند و ساعت‌ها درباره مسائل علمی و سیاست‌های علم گفت‌وگو می‌کردیم.

وی با تأکید بر صداقت و انگیزه‌های علمی دکتر گلشنی ادامه داد: ایشان واقعاً فردی دغدغه‌مند و دردمند بودند و مسائل علمی کشور برایشان اهمیت داشت. دغدغه ایشان از سر منفعت‌طلبی یا تلاش برای تأمین منافع شخصی نبود، بلکه برخاسته از احساس مسئولیت نسبت به علم و آینده کشور بود.

خسروپناه با اشاره به دیدگاه‌های فلسفی دکتر گلشنی درباره نسبت علم و متافیزیک گفت: ایشان در موضوع علم دینی نقدهایی داشتند و حتی یک‌بار با من تماس گرفتند و پیشنهاد برگزاری جلسه مناظره‌ای را مطرح کردند که بنده استقبال کردم.

وی افزود: در جلسه‌ای مفصل، دکتر گلشنی دیدگاه‌های ما درباره علم دینی را نقد کردند و ما نیز به دفاع از دیدگاه‌های خود پرداختیم. من در کتاب «۲۰ گفتار»، دیدگاه‌ها و نقدهای افرادی را که نظریه علم دینی را مورد نقد قرار داده بودند، همراه با پاسخ‌های مربوط به این نقدها مطرح کرده‌ام و دیدگاه‌های دکتر گلشنی نیز در این کتاب منعکس شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح یکی از محورهای اصلی دیدگاه دکتر گلشنی بیان کرد: از نظر ایشان، مبانی متافیزیکی بر نظریه‌های کلان علم تأثیر می‌گذارند و این مبانی در تفسیر گزاره‌های علمی نقش دارند؛ بنابراین، علم را نمی‌توان از متافیزیک جدا دانست.

وی ادامه داد: دکتر گلشنی، فلسفه اسلامی را نزد استادان برجسته ایرانی فراگرفته و در رشته فیزیک نیز تحصیل کرده بود. استادان و متخصصان رشته فیزیک نیز ایشان را به‌عنوان شخصیتی صاحب‌نظر و دانشمند در این حوزه می‌شناختند و برای جایگاه علمی ایشان احترام قائل بودند. ایشان در فلسفه علم نیز دیدگاه‌ها و نظریات قابل توجهی داشتند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به ساختمان محل فعالیت دکتر گلشنی در جریان بمباران، اظهار کرد: متأسفانه در جریان این بمباران، بخشی از نوشته‌ها و آثار ایشان نیز از بین رفت که این موضوع تأسف‌بار است.



خسروپناه در پایان با طلب رحمت الهی برای این دو شخصیت علمی و دینی، ابراز امیدواری کرد اندیشه‌ها و آثار علمی آنان همچنان مورد توجه قرار گیرد و جامعه علمی کشور بتواند از میراث فکری و علمی این بزرگان بهره‌مند شود. وی با قرائت فاتحه، برای شادی روح آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و دکتر مهدی گلشنی طلب مغفرت کرد.

در ادامه، غلامرضا بصیرنیا، دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به برگزاری جلسه ۶۰۳ این شورا با حضور اعضا، در تشریح مصوبات این جلسه گفت: ماده‌واحده تعیین نحوه انتخاب رئیس هیئت مؤسس دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت در دستور کار قرار گرفت و بر اساس متن پیشنهادی، مقرر شد رئیس هیئت مؤسس این دانشگاه همانند سایر مؤسسات مشابه، با رأی اکثریت اعضای هیئت مؤسس انتخاب شود.

عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ارائه گزارش کمیته فرهنگ و تمدن این شورا درباره مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد این کمیته در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در این جلسه، طرح پیشنهادی این کمیته با عنوان «گردشگری فرهنگی و تمدنی» با هدف ترویج این نوع گردشگری در نهادهای آموزشی کشور مطرح و به تصویب رسید.

وی درباره اهداف این طرح توضیح داد: آشنایی و ایجاد انس نسل نوجوان و جوان با میراث فرهنگی، معنوی و تمدنی ایران و اسلام، معرفی دانشمندان مسلمان و میراث علمی، فنی و هنری آنان به دانش‌آموزان و دانشجویان، صیانت از مواریث ملموس و ناملموس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و تقویت و تحکیم هویت اسلامی ـ ایرانی از جمله اهداف این طرح است.

بصیرنیا ادامه داد: ایجاد انگیزه، تقویت امید و نشاط با بهره‌گیری از میراث فرهنگی و تمدنی، تعمیق و ارتقای وفاق و انسجام ملی بر پایه میراث مشترک فرهنگی و تمدنی و استفاده از تجربیات گذشته برای زمینه‌سازی شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح به شمار می‌رود.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود به گزارش مرکز رصد و ارزیابی دبیرخانه این شورا اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارشی با عنوان «سنجش وضعیت انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی جامعه ایران پس از جنگ‌های اخیر» ارائه شد.

وی افزود: این گزارش به بررسی مؤلفه‌های وضعیت موجود جامعه از جمله شکل‌گیری همبستگی‌های واکنشی و ارتقای شاخص‌های اعتماد ملی، تحلیل ریشه‌شناختی اولویت‌ها و محرک‌های ثبات اجتماعی، شناسایی کانون‌ها و گلوگاه‌های اصلی آسیب‌پذیری و همچنین بررسی نوسانات و پویایی سرمایه اجتماعی پرداخته است.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی