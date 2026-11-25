باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - زاهدی گفت: طرح مهرآموز در قالب تفاهم‌نامه مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می‌شود و زمینه مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان و فرهنگیان را برای حمایت ماهیانه از فرزندان ایتام و محسنین فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقبال کامل دانش‌آموزان و عوامل اجرایی دبستان شاهد فدک سرایان افزود: این اقدام ارزشمند، علاوه بر حمایت از فرزندان نیازمند، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان است.

معاون مدیرکل کمیته امداد استان ابراز امیدواری کرد این الگوی موفق در دیگر مدارس شهرستان‌ها و سطح استان نیز گسترش یابد.