باشگاه خبرنگاران جوان - خوابگاه تیم‌های ملی اسکیت در ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی و در مجاورت فدراسیون این رشته، ظهر امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

خوابگاه شهدای اسکیت با ظرفیت اسکان ۶۰ نفر، یکی از زیرساخت‌های مهم پشتیبانی از تیم‌های ملی اسکیت به شمار می‌رود که زمینه مناسبی را برای اسکان ورزشکاران و برگزاری اردو‌های آماده‌سازی آن‌ها فراهم خواهد کرد.

این مجموعه از امکانات رفاهی مطلوبی از جمله سوئیت‌های مجهز و سالن‌های استراحت برخوردار است.

احداث محل اقامتی تیم‌های ملی اسکیت با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای امکانات رفاهی ورزشکاران و بهبود شرایط آماده‌سازی قهرمانان کشور طی سال‌های گذشته آغاز شد، اما در دوره مدیریت جدید فدراسیون اسکیت تکمیل و تجهیز شد.

فدراسیون اسکیت با حمایت بخش خصوصی حدود چهار ماه خوابگاه شهدای اسکیت را به مرحله بهره برداری رساند.