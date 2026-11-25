«سند توسعه اختراعات خارجی جمهوری اسلامی ایران» خطاب به این مجموعه‌ها ابلاغ شده است:

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

بنیاد ملی نخبگان

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس دستور رییس جمهور و رییش شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سند توسعه اختراعات خارجی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۷۹ و ۵۹۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

سند توسعه اختراعات خارجی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به نقشه جامع علمی کشور؛ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳؛ سیاست‌های کلان علم‌وفناوری ابلاغی امام شهید(ره) در سال ۱۳۹۳ و با اتکا به مبانی تمدنی نظام اسلامی و با رویکرد تحقق پیشرفت علمی، اقتدار فناورانه و آینده‌سازی اقتصادی کشور؛«اختراع خارجی فناوران ایرانی» را به‌مثابه دارایی ملی و یکی از پیشران‌های شکل‌دهی به زیست‌بوم نوآوری، مرجعیت علمی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی تلقی می‌کند و توسعه آن را مبتنی بر خودباوری فناورانه، صیانت از سرمایه نخبگانی و حکمرانی مسئولانه بر مالکیت فکری دنبال می‌نماید.

افق این سند، کمک به شکل‌گیری زیست‌بومی اختراع‌محور و پویا در تراز یک تمدن اسلامی است که ضمن پاسداری از مرزهای فناوری و صیانت از دارایی‌های فناورانه، قادر به تبدیل اختراعات فناوران ایرانی به ارزش اقتصادی، جذب و بومی‌سازی نوآوری‌های جهانی و ایفای نقش الهام‌بخش در جهان اسلام باشد. در چنین افقی، اختراعات راهبردی فناوران ایرانی و شبکه‌ای از مخترعان مولد، به پشتوانه سیاست‌گذاری منسجم و مشارکت فعال بازیگران زیست‌بوم، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در نظام نوآوری جهانی ارتقا داده و به تقویت اقتدار، عزت و امید اجتماعی کشور منتهی خواهد شد.

۱- واژه‌ها و مفاهیم کلیدی

اختراع خارجی

هرگونه اختراعی که در خارج از ایران نزد یکی از ادارات ملی یا منطقه‌ای ثبت اختراع؛ ثبت شده باشد، اختراع خارجی محسوب می‌شود.

اختراع آزاد

به اختراعی اطلاق می‌شود که در قلمرو یک اداره ثبت اختراع، فاقد حق معتبر و فعال باشد. در چنین شرایطی استفاده یا بهره‌برداری عموم از اختراع در آن قلمرو، بدون نیاز به رضایت مالک؛ مجاز است.

تبصره- به منظور بررسی وضعیت «اختراع آزاد» از ارزیابی وضعیت «آزادی عمل[۳]» استفاده می‌شود. آزادی عمل وضعیتی است که در آن یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند یک محصول یا فرایند را در قلمرو یک اداره ثبت اختراع؛ تولید، استفاده، عرضه یا وارد کند، بدون آنکه این اقدامات ناقض حقوق معتبر و فعال اختراعات باشد.

اختراع راهبردی

اختراعی که توسعه یا بهره‌برداری از آن در ایجاد ارزش اقتصادی بالا، توسعه فناوری‌های تحول‌آفرین، ارتقای صنایع کلیدی یا تحقق اولویت‌های کلان کشور نقش مستقیم داشته باشد.

مخترع مولد

مخترعی است که حداقل ۱۰ خانواده اختراع خارجی به او منتسب باشد و از این حیث در زمره بازیگران کلیدی نظام اختراعات قرار گیرد.

۵-۱- کارگزاران ثبت اختراع

اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت تخصصی مطابق ماده (۱۴۵) قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳ که خدمات بررسی قابلیت ثبت ‌اختراع، نگارش اظهارنامه، پیگیری فرایند ثبت و سایر خدمات مرتبط با ثبت اختراع در مراجع ملی یا بین‌المللی را ارائه می‌کنند.

دفاتر انتقال فناوری

واحدها یا نهادهای تخصصی مستقر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌ها یا سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی که با هدف مدیریت دارایی‌های فکری، حمایت از ثبت و حفاظت از اختراعات، تسهیل انتقال فناوری و کمک به تجاری‌سازی نتایج پژوهش و نوآوری فعالیت می‌کنند.

زیست‌بوم اختراعات (خارجی)

به مجموعه‌ای از بازیگران، نهادها، زیرساخت‌ها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که در حوزه شناسایی، ثبت، ارزیابی، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از اختراعات خارجی فعالیت می‌کنند و تعاملات میان آن‌ها به شکل‌گیری و کارکرد این زیست‌بوم منجر می‌شود؛ از قبیل: ادارات ثبت اختراع خارجی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، نهادهای واسط، کارگزاران خدمات ثبت اختراع و دفاتر انتقال فناوری.

خانواده اختراع

مجموعه‌ای از اظهارنامه‌ها یا گواهی‌های ثبت اختراع که در یک یا چند قلمرو ثبت، برای یک اختراع واحد ثبت شده و میان آن‌ها حداقل یک حق تقدم مشترک وجود دارد و از یک اظهارنامه اولیه یا مجموعه‌ای از اظهارنامه‌های مرتبط منشأ گرفته‌اند.

ماده ۲ - اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی کلان

اهداف کلان

این سند، با توجه به نقش و اهمیت اختراعات خارجی فناوران ایرانی، توسعه آن‌ها را با هدف کمک به تحقق اهداف کلان زیر دنبال می‌کند:

ارتقای جایگاه ایران در زنجیره نوآوری جهانی و تحکیم مرجعیت ایران در جهان اسلام

ارتقای سازوکار پایدار حفاظت از فناوری‌های بدیع فناوران ایرانی در خارج از کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام جهانی اختراعات

ارتقای توان ملی در شناسایی ظرفیت‌ها، گسترش مخترعان مولد و تقویت رقابت‌پذیری نوآوران

تقویت سهم اختراعات راهبردی با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا

ماده ۳- راهبردها و اقدامات ملی

۱) ارتقای ظرفیت ملی برای مدیریت ثبت و حفاظت پایدار از اختراعات فناوران ایرانی در نظام‌های ثبت اختراعات خارج از کشور

ملی ۱- پایش فرصت‌های خلق ارزش از اختراعات خارجی فناوران ایرانی با تمرکز بر ظرفیت نخبگان، شرکت‌های پیشرو و فناوری‌های تحول‌آفرین

ملی ۲- توسعه خدمات تخصصی و دسترسی عادلانه به اطلاعات و مشاوره ثبت اختراعات خارجی برای فناوران ایرانی

ملی ۳- استقرار سازوکار بررسی‌های تخصصی و حمایت هدفمند از ثبت و توسعه اختراعات راهبردی فناوران ایرانی در خارج از کشور

ملی ۴- تسهیل حمایت هدفمند از تسلیم اظهارنامه‌های اختراع فناوران ایرانی تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)

ملی ۵- حفاظت فعالانه و مدیریت چرخه حقوقی اختراعات خارجی فناوران ایرانی به‌منظور صیانت از دارایی‌های فناورانه ملی

۲) توسعه ظرفیت استخراج، تحلیل و بهره‌برداری از داده‌های اختراعات

ملی ۶- رصد روندهای نوظهور و تسهیل آینده‌پژوهی فناوری با استخراج داده‌های اختراعات‌محور

ملی ۷- توسعه بهره‌برداری هدفمند از اختراعات آزاد برای استخراج دانش فنی و مهندسی معکوس

ملی ۸- پشتیبانی حقوقی مالکیت فکری از صادرات محصولات فناورانه با بهره‌گیری از تحلیل آزادی عمل (امکان بهره‌برداری و صادرات بدون نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث)

ملی ۹- توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبان تحلیل، راهبری و خدمات زیست‌بوم اختراعات خارجی

۳) ارتقای ظرفیت‌های انسانی، نهادی و فرهنگی برای تقویت جریان ثبت و بهره‌برداری از اختراعات خارجی فناوران ایرانی

ملی ۱۰- توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی تخصصی در زیست‌بوم اختراعات خارجی، از جمله مخترعان، متخصصان حقوق مالکیت فکری و ارزیابان فناوری و فعالان انتقال

ملی ۱۱- ارتقای نهادهای پشتیبان فنی، حقوقی و تجاری فرایندهای ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از اختراعات فناوران ایرانی در خارج از کشور، از جمله آموزش متقاضیان کارگزاری ثبت اختراع و توسعه دفاتر انتقال فناوری و مشاوره حقوق مالکیت فکری

ملی ۱۲- ارتقای سرمایه فرهنگی اختراع از طریق نهادینه‌سازی گفتمان مالکیت فکری در جامعه

۴) راهبری نهادهای حمایتی جهت گسترش بهره‌برداری از فناوری‌های بدیع و ورود اختراعات خارجی فناوران ایرانی به چرخه خلق ارزش

ملی ۱۳- پشتیبانی هدفمند از بهره‌برداری از اختراعات خارجی فناوران ایرانی تا تحقق بهره‌برداری فناورانه و صادراتی

ملی ۱۴- پشتیبانی هدفمند از توسعه نهادها و شبکه‌های انتقال فناوری اختراع‌محور به‌منظور سرعت‌بخشی به بهره‌برداری از اختراعات خارجی فناوران ایرانی

ملی ۱۵- توسعه ارزش‌گذاری اقتصادی اختراعات با تمرکز بر اختراعات راهبردی و تقویت سازوکارهای اتصال اختراعات خارجی فناوران ایرانی دارای قابلیت بهره‌برداری در سطح بین‌المللی به بازارها و بازیگران خارجی

ملی ۱۶- تسهیل دسترسی مخترعان به حمایت‌های حوزه دانش‌بنیان مطابق قوانین، ضوابط و سازوکارهای ملی مرتبط

ملی ۱۷- حمایت هدفمند از مخترعان مولد، شرکت‌ها و صنایع مادر در جهت ورود به فرآیند بهره‌برداری اختراعات خارجی فناوران ایرانی و خلق ارزش اقتصادی

تبصره - نقشه‌ راه اجرایی و برنامه‌های عملیاتی دوره‌ای سند، شامل تعیین زمان‌بندی اقدامات، شاخص‌های عملکرد و سازوکار پایش توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری نهادهای مربوطه بالاخص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به ستاد راهبری و نظارت علم، فناوری و نوآوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارائه می‌شود.



ماده ۴- ساختار راهبری و نظارت

راهبری و نظارت

شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد.

ستاد راهبری و نظارت علم، فناوری و نوآوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت رصد، پایش و نظارت این سند را بر عهده دارد و پیشنهاد بازنگری‌های لازم در سند و گزارش‌های کلان مربوط را در فواصل زمانی مشخص به شورای‌ مذکور ارائه می‌نماید.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ساز و کار لازم برای انجام وظایف برنامه‌ریزی، هماهنگی و. هدایت سند (موضوع بند ۴-۲ ذیل ماده ۴ و ماده ۵) را در چارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید و در سقف ظرفیت ساختاری و مالی موجود آن معاونت، ایجاد خواهد کرد.

وظایف

این وظایف در حوزه اختراعات خارجی و با رعایت احکام مرتبط مندرج در قوانین و مقررات حاکم، اعم از نقشه جامع علمی کشور، قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، سیاست‌های کلان علم‌وفناوری ابلاغی امام‌شهید(ره) مصوب ۱۳۹۳ و صلاحیتهای انحصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با همکاری دستگاه‌های مربوطه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

راهبری و هماهنگی شبکه ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از اختراعات خارجی فناوران ایرانی و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و بازیگران زیست‌بوم اختراعات خارجی

طراحی، توسعه و بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و سامانه‌های داده‌محور در حوزه اختراعات خارجی به‌منظور پشتیبانی از سیاست‌گذاری، پایش، ارزش‌گذاری، انتقال فناوری و تحلیل روندهای جهانی

طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه و توانمندسازی و دفاتر تخصصی در حوزه‌های مشاوره، ارزیابی فناوری، انتقال فناوری و بهره‌برداری از اختراعات خارجی فناوران ایرانی و آموزش نیروی انسانی متخصص ثبت اختراع خارجی

ارزیابی مستمر شاخص‌ها، پایش حسن اجرای برنامه‌های محول‌شده به دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و سالانه از میزان تحقق اهداف سند به ستاد راهبری و نظارت علم، فناوری و نوآوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی



تبصره ۱- این گزارش باید شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص‌های کلان و همچنین فرآیندهای استخراج آن‌ها و ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توسعه اختراعات خارجی فناوران ایرانی بر پیشرفت کشور باشد.

پایش تحولات مربوط به قوانین و مقررات مربوط به اختراعات در سطح بین‌الملل و رصد زیست‌بوم نوآوری ملی و ارائه پیشنهادهای لازم برای بازنگری و به‌روزرسانی این سند

تسهیل ارائه خدمات ثبت و بهره‌برداری از اختراعات خارجی فناوران ایرانی و حمایت از حضور فعال فناوران در حوزه رویدادهای بین‌المللی مالکیت فکری از قبیل نمایشگاه‌ها و مسابقات مربوطه



ماده ۵- محورهای همکاری با دستگاه‌های اجرایی

در چارچوب وظایف موضوع بند ۳ شق ۴-۱ ماده ۴ و همچنین بند ۴-۲ این ماده و به‌منظور حسن اجرای این سند، نسبت به برقراری و توسعه همکاری‌های نهادی با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و سایر بازیگران ذی‌ربط اقدام می‌گردد.

تبصره ۱- دستگاه‌های دولتی مجازند در راستای این سند و به شرح جدول فوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، بخشی از منابع مالی، حقوقی یا فناورانه خود را برای حمایت از اختراعات خارجی فناوران ایرانی در حوزه مأموریت خود اختصاص دهند.

ماده ۶- این سند مشتمل بر یک مقدمه، ۶ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی